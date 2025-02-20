Работнику ООО «Еврохим-усольский калийный комбинат» выплатят 8 миллионов за травму

Posted 20 февраля, 06:06
Published 20 февраля, 06:06
Modified 20 февраля, 06:08
Updated 20 февраля, 06:08
Работнику, пострадавшему на производстве, выплатили компенсацию в размере 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. По данным Properm.ru, речь идет про ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат».
Несчастный случай с машинистом погрузочно-доставочной машины произошел в 2024 году. В результате обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок сотрудник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности.
Прокурор Березников направил в суд иск с требование взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, причиненного в результате получения травм. Березниковский городской суд удовлетворил требования надзорного органа. В пользу рабочего взыщут 8 млн рублей.