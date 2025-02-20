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Posted 20 февраля, 06:06

Published 20 февраля, 06:06

Modified 20 февраля, 06:08

Updated 20 февраля, 06:08

Работнику ООО «Еврохим-усольский калийный комбинат» выплатят 8 млн за травму

Работнику ООО «Еврохим-усольский калийный комбинат» выплатят 8 миллионов за травму

20 февраля 2025, 06:06
Фото: eurochem.ru.

Работнику ООО «Еврохим-усольский калийный комбинат» выплатят 8 млн за травму

На рабочего рухнула кровля.

Работнику, пострадавшему на производстве, выплатили компенсацию в размере 8 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. По данным Properm.ru, речь идет про ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат».

Несчастный случай с машинистом погрузочно-доставочной машины произошел в 2024 году. В результате обрушения кровли при производстве работ по проходке горных выработок сотрудник получил тяжелые травмы, приведшие к инвалидности.

Прокурор Березников направил в суд иск с требование взыскать с работодателя компенсацию морального вреда, причиненного в результате получения травм. Березниковский городской суд удовлетворил требования надзорного органа. В пользу рабочего взыщут 8 млн рублей.

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#Уралхим#Березники#Прокуратура#Производственная травма
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