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Posted 20 февраля, 05:10

Published 20 февраля, 05:10

Modified 20 февраля, 05:12

Updated 20 февраля, 05:12

С начала 2025 года несколько десятков пермяков попали под колеса

С начала 2025 года несколько десятков пермяков попали под колеса

20 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Дтп
Каждый четвертый попавший в ДТП пешеход — несовершеннолетний.

С начала года в Перми в дорожно-транспортных происшествиях уже погиб пешеход, рассказали Properm.ru в Госавтоинспекции.

Всего в Перми с начала 2025 года произошло 36 ДТП с участием пешеходов, в которых один пешеход погиб, пострадали 36 человек. Среди участников этих ДТП — десять детей в возрасте до 16 лет.

Большая часть аварий с участием пешеходов, 60%, произошли на пешеходных переходах.

В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения неукоснительно следовать Правилам дорожного движения и уважительно относиться друг к другу на дороге.

Водителям следует снижать скорость перед пешеходными переходами, при проезде дворовых территорий и вблизи детских образовательных организаций.

В свою очередь пешеходы обязаны переходить дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Перед выходом на дорогу необходимо обязательно убедиться в своей безопасности.

#Происшествия#Общество#Дтп#Пешеход#Пешеходы#Пешеходный переход#Смертельное дтп
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