С начала 2025 года несколько десятков пермяков попали под колеса

Posted 20 февраля, 05:10
Published 20 февраля, 05:10
Modified 20 февраля, 05:12
Updated 20 февраля, 05:12
С начала года в Перми в дорожно-транспортных происшествиях уже погиб пешеход, рассказали Properm.ru в Госавтоинспекции.
Всего в Перми с начала 2025 года произошло 36 ДТП с участием пешеходов, в которых один пешеход погиб, пострадали 36 человек. Среди участников этих ДТП — десять детей в возрасте до 16 лет.
Большая часть аварий с участием пешеходов, 60%, произошли на пешеходных переходах.
В Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения неукоснительно следовать Правилам дорожного движения и уважительно относиться друг к другу на дороге.
Водителям следует снижать скорость перед пешеходными переходами, при проезде дворовых территорий и вблизи детских образовательных организаций.
В свою очередь пешеходы обязаны переходить дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора. Перед выходом на дорогу необходимо обязательно убедиться в своей безопасности.