Синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные

Дневной прогрев постепенно будет усиливаться — если днем 20 февраля еще -10…-15˚С по краю и до -12˚С в Перми, то в последующие дни ожидается переход через -10˚С сначала на северо-западе края, а затем и на остальной территории, а в воскресенье 23 февраля днем уже будет -5…-10˚С.