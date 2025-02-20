Синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные

Posted 20 февраля, 04:51
Published 20 февраля, 04:51
Modified 20 февраля, 04:54
Updated 20 февраля, 04:54
В центральных и южных районах Пермского края на несколько дней установится преимущественно ясная и безветренная погода с большими колебаниями температуры воздуха. Ночью в ближайшие дни будет морозно — до -20˚С и даже в некоторых районах до -30˚С, днем же будет тепло, воздух прогреется до -7˚С.
В своем Telegram-канале «Опасные природные явления» профессор ПГНИУ Андрей Шихов пояснил, почему прекратились февральские снегопады в Прикамье. Над Европейской территорией России и Уралом, а значит и над Пермским краем, устанавливается широтно-ориентированный гребень повышенного давления. По его данным, антициклон сформировался в холодной воздушной массе, сейчас воздух начал постепенно прогреваться. Основной его центр пока находится над Беларусью, но постепенно сместится на юг Центрального Федерального округа.
Ночные минимумы температуры на этой неделе могут достигать в низких местах -25…-27˚С, а в ночь на 21 и 22 февраля возможно до -30˚С в районе Чернушки, Кунгура и на востоке края. На остальной территории в ночные часы воздух остынет до -19…-24˚С.
На севере Пермского края при облачной погоде может быть значительно теплее (в ночь на 21 февраля еще около -20˚С, затем до -15˚С).
Дневной прогрев постепенно будет усиливаться — если днем 20 февраля еще -10…-15˚С по краю и до -12˚С в Перми, то в последующие дни ожидается переход через -10˚С сначала на северо-западе края, а затем и на остальной территории, а в воскресенье 23 февраля днем уже будет -5…-10˚С.
В Перми в зависимости от облачности ночная минимальная температура воздуха в период 21–24 февраля ожидается в пределах -20…-25˚С. Днем постепенно будет теплеть, и 23 февраля максимум может быть уже -5…-7˚С.