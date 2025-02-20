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Posted 20 февраля, 09:46

Published 20 февраля, 09:46

Modified 3 марта, 12:59

Updated 3 марта, 12:59

СОГАЗ стал участником программы LADA Страхование

СОГАЗ стал участником программы LADA Страхование

20 февраля 2025, 09:46
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: 2W5zFGzDiG8
СОГАЗ стал партнером АО «АВТОВАЗ» и АО «Авто Финанс Банк» по страхованию новых автомобилей LADA. В автосалонах официальных дилеров марки покупатели смогут получить специальные условия на страхование каско.

По программе LADA Страхование при наступлении страхового случая СОГАЗ выдаст направление в официальный дилерский центр для качественного ремонта автомобиля. При этом используются оригинальные запасные части, детали и расходные материалы, профессиональное оборудование, высококачественные лакокрасочные материалы.

Стоимость полиса зависит от модели и комплектации автомобиля, а также от возраста и водительского стажа водителя. Например, цена полного каско на популярный автомобиль LADA Granta для опытного водителя в СОГАЗе составит в среднем от 22 тыс. рублей. Аналогичный полис на автомобиль Vesta — от 25 тыс., Niva — от 18 тыс. рублей.

Дополнительно к полису каско в автосалонах LADA страхователи могут приобрести страхование от несчастных случаев, а также оформить полис ОСАГО от СОГАЗа.

Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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