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Posted 20 февраля, 15:07

Published 20 февраля, 15:07

Modified 20 февраля, 15:09

Updated 20 февраля, 15:09

Сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт пермских топ-пуделей

Сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт пермских топ-пуделей

20 февраля 2025, 15:07
Фото: 1MI.

Сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт пермских топ-пуделей

Конфликт произошел из-за замка переноски.

17 февраля сотрудники «Аэрофлота» отказали в посадке на рейс до Перми двум пассажирам, которые везли своих пуделей с выставки «Лучшие собаки России-2025». Причиной отказа стало решение сотрудника, которому показалось, что замок на переноске одного из животных не надежный, сообщают подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь».

Позднее пресс-служба авиаперевозчика прокомментировала ситуацию. В компании сообщили, что действовали согласно регламентам: «В конструкции отсутствовало штатное крепление с болтом, предусмотренное производителем (вместо него была „стяжка“). Вследствие чего переноска не соответствовала требованиям правил перевозки животных и не обеспечивала безопасную транспортировку.

Другая пассажирка, к бронированию которой была привязана вторая собака в исправной переноске, добровольно отказалась от перелета».

При этом уточняется, что при регистрации на рейс из Перми в Москву повреждений на контейнере зафиксировано не было.

В беседе с Properm.ru девушки заявили, что не согласны с полученным ответом. Женщины настаивают, что замки на дверцах были исправны, а с текущими креплениями переносок они летают «Аэрофлотом» давно. Им пришлось отказаться от билетов на самолет и возвращаться в Пермь на поезде в спальном вагоне.

Пудели, ставшие невольными участниками конфликта, получили в этом году звание «Топ собака в своей породе в России».

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#Животные#Аэрофлот#Конфликт#Транспорт
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