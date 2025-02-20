Сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт пермских топ-пуделей

В беседе с Properm.ru девушки заявили, что не согласны с полученным ответом. Женщины настаивают, что замки на дверцах были исправны, а с текущими креплениями переносок они летают «Аэрофлотом» давно. Им пришлось отказаться от билетов на самолет и возвращаться в Пермь на поезде в спальном вагоне.