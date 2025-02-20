Сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт пермских топ-пуделей

Posted 20 февраля, 15:07
Published 20 февраля, 15:07
Modified 20 февраля, 15:09
Updated 20 февраля, 15:09
17 февраля сотрудники «Аэрофлота» отказали в посадке на рейс до Перми двум пассажирам, которые везли своих пуделей с выставки «Лучшие собаки России-2025». Причиной отказа стало решение сотрудника, которому показалось, что замок на переноске одного из животных не надежный, сообщают подписчики телеграм-канала «ЧП Пермь».
Позднее пресс-служба авиаперевозчика прокомментировала ситуацию. В компании сообщили, что действовали согласно регламентам: «В конструкции отсутствовало штатное крепление с болтом, предусмотренное производителем (вместо него была „стяжка“). Вследствие чего переноска не соответствовала требованиям правил перевозки животных и не обеспечивала безопасную транспортировку.
Другая пассажирка, к бронированию которой была привязана вторая собака в исправной переноске, добровольно отказалась от перелета».
При этом уточняется, что при регистрации на рейс из Перми в Москву повреждений на контейнере зафиксировано не было.
В беседе с Properm.ru девушки заявили, что не согласны с полученным ответом. Женщины настаивают, что замки на дверцах были исправны, а с текущими креплениями переносок они летают «Аэрофлотом» давно. Им пришлось отказаться от билетов на самолет и возвращаться в Пермь на поезде в спальном вагоне.
Пудели, ставшие невольными участниками конфликта, получили в этом году звание «Топ собака в своей породе в России».