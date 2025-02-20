Трамваи по улице Мира в Перми пустят летом 2025 года

Posted 20 февраля, 12:07
Published 20 февраля, 12:07
Modified 20 февраля, 12:09
Updated 20 февраля, 12:09
Участники встречи отметили, что именно по этому участку дорожного движения поступает больше всего обращений от горожан. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, «улица Мира — один из первоочередных объектов. Как только возобновится дорожно-строительный сезон, концессионер должен завершить объект в максимально короткие сроки». В противном случае подрядчику грозит штраф.
Напомним, с 2023 по 2025 годы в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Пермь» должны отремонтировать 35 километров путей, депо, семь тяговых подстанций и закупить 44 трамваев. Парк вагонов уже обновлен, также рабочие привели в порядок рельсы на Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова.