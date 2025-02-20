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Posted 20 февраля, 12:07

Published 20 февраля, 12:07

Modified 20 февраля, 12:09

Updated 20 февраля, 12:09

Трамваи по улице Мира в Перми пустят летом 2025 года

Трамваи по улице Мира в Перми пустят летом 2025 года

20 февраля 2025, 12:07
Фото: Эдуард Соснин / Вконтакте.
Трамвайные пути в Индустриальном районе власти планируют отремонтировать в этом году.

Трамваи по ул. Мира планируется пустить летом. В июне власти Перми намерены завершить реконструкцию путей, сообщает сайт гордумы. Этот вопрос депутаты и чиновники обсудили на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Участники встречи отметили, что именно по этому участку дорожного движения поступает больше всего обращений от горожан. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, «улица Мира — один из первоочередных объектов. Как только возобновится дорожно-строительный сезон, концессионер должен завершить объект в максимально короткие сроки». В противном случае подрядчику грозит штраф.

Напомним, с 2023 по 2025 годы в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Пермь» должны отремонтировать 35 километров путей, депо, семь тяговых подстанций и закупить 44 трамваев. Парк вагонов уже обновлен, также рабочие привели в порядок рельсы на Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова.

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#Трамвай#Траснпорт
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