Трамваи по улице Мира в Перми пустят летом 2025 года

Участники встречи отметили, что именно по этому участку дорожного движения поступает больше всего обращений от горожан. По словам начальника департамента транспорта Анатолия Путина, «улица Мира — один из первоочередных объектов. Как только возобновится дорожно-строительный сезон, концессионер должен завершить объект в максимально короткие сроки». В противном случае подрядчику грозит штраф.