В Большесосновском округе простились с погибшим в ходе СВО мобилизованным

Антон Дружинин родился 6 февраля 1996 года в Очёре, с 2005 по 2015 год воспитывался в приёмной семье Тюриковых. Окончил Черновскую школу в 2012 году, а в 2015-м — Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил профессию электрогазосварщика. Осенью 2015 года был призван на срочную службу, проходил её в Южно-Сахалинске, в танковых войсках. После службы проживал в Перми. Осенью 2022 года по мобилизации Антон был призван Верещагинским военкоматом в ряды Российской Армии.