В Большесосновском округе простились с погибшим в ходе СВО мобилизованным

Posted 20 февраля, 14:31
Published 20 февраля, 14:31
Modified 20 февраля, 14:33
Updated 20 февраля, 14:33
В Большесосновском округе 19 февраля простились с погибшим на специальной военной операции местным жителем Антоном Дружининым. Погибшему было 28 лет, сообщают в официальном паблике окружной администрации.
Антон Дружинин родился 6 февраля 1996 года в Очёре, с 2005 по 2015 год воспитывался в приёмной семье Тюриковых. Окончил Черновскую школу в 2012 году, а в 2015-м — Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил профессию электрогазосварщика. Осенью 2015 года был призван на срочную службу, проходил её в Южно-Сахалинске, в танковых войсках. После службы проживал в Перми. Осенью 2022 года по мобилизации Антон был призван Верещагинским военкоматом в ряды Российской Армии.
Подробностей службы и гибели земляка чиновники не сообщают.
Памятник участникам СВО в Перми появится на ул. Сибирская, 32. Торжественное открытие состоится 23 февраля в 11:00.