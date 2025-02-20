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Posted 20 февраля, 14:31

Published 20 февраля, 14:31

Modified 20 февраля, 14:33

Updated 20 февраля, 14:33

В Большесосновском округе похоронили погибшего на СВО 28-летнего земляка

В Большесосновском округе простились с погибшим в ходе СВО мобилизованным

20 февраля 2025, 14:31
Фото: ВКонтакте/Большесосновский муниципальный округ.

В Большесосновском округе похоронили погибшего на СВО 28-летнего земляка

Сюжет
Военная операция на Украине
Антону Дружинину на момент гибели было 28 лет

В Большесосновском округе 19 февраля простились с погибшим на специальной военной операции местным жителем Антоном Дружининым. Погибшему было 28 лет, сообщают в официальном паблике окружной администрации.

Антон Дружинин родился 6 февраля 1996 года в Очёре, с 2005 по 2015 год воспитывался в приёмной семье Тюриковых. Окончил Черновскую школу в 2012 году, а в 2015-м — Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил профессию электрогазосварщика. Осенью 2015 года был призван на срочную службу, проходил её в Южно-Сахалинске, в танковых войсках. После службы проживал в Перми. Осенью 2022 года по мобилизации Антон был призван Верещагинским военкоматом в ряды Российской Армии.

Подробностей службы и гибели земляка чиновники не сообщают.

Памятник участникам СВО в Перми появится на ул. Сибирская, 32. Торжественное открытие состоится 23 февраля в 11:00.

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#Военная операция на Украине#Сво
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