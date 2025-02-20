В Чайковском на работу в школу приняли педагогов без справок о судимости

В сообщении Госинспекции приводят слова заместителя руководителя ведомства по правовым вопросам Ирины Зройчиковой о том, что при приеме на работу в школу учитель обязан предоставить справку из полиции об отсутствии судимости или о том, что уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям.