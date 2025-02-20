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Posted 20 февраля, 03:48

Published 20 февраля, 03:48

Modified 20 февраля, 03:53

Updated 20 февраля, 03:53

В Чайковском на работу в школу приняли педагогов без справок о судимости

В Чайковском на работу в школу приняли педагогов без справок о судимости

20 февраля 2025, 03:48
Фото: 1MI.
За нарушение Трудового Кодекса директора средней школы №11 оштрафовали.

Директор Чайковской средней школы привлечена к административной ответственности, рассказали в региональной трудовой инспекции. В ведомство ранее на проверку поступили материалы дела об административном правонарушении, которое совершила директор МБОУ «Средняя образовательная школа № 11» Ольга Зинатова.

В сообщении Госинспекции приводят слова заместителя руководителя ведомства по правовым вопросам Ирины Зройчиковой о том, что при приеме на работу в школу учитель обязан предоставить справку из полиции об отсутствии судимости или о том, что уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям.

Проверку в школе проводили сотрудники Чайковской городской прокуратуры. Они выявили, что в нарушение Трудового Кодекса РФ на работу в учреждение принято три педагога без предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования.

За допущенные нарушения директора МБОУ «СОШ № 11» Зинатову привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на 3 тыс. рублей.

#Происшествия#Общество#Образование#Прокуратура#Среднее образование
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