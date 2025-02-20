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Posted 20 февраля, 11:18

Published 20 февраля, 11:18

Modified 20 февраля, 11:20

Updated 20 февраля, 11:20

В Черняевском лесу начнут продавать еду

В Черняевском лесу начнут продавать еду

20 февраля 2025, 11:18
Фото: properm.ru.
Стритфуд можно будет купить на двух площадках для отдыха.

В Черняевском лесу теперь можно будет купить поесть. Стритфуд будут продавать на двух площадках отдыха, пишет ИА «Текст».

Киоски с уличной едой и сувенирами были установлены в ходе благоустройства Черняевского леса на площадках «Золотые пески» на Парковом и «Солнечная поляна», около входной группы на ул. Братьев Игнатовых. Сейчас идет поиск арендаторов.

В киосках будут продавать напитки — как горячие, так и прохладительные, выпечку, кондитерские изделия, сувениры.

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#Еда#Черняевский лес
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