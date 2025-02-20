В Черняевском лесу начнут продавать еду

Posted 20 февраля, 11:18
Published 20 февраля, 11:18
Modified 20 февраля, 11:20
Updated 20 февраля, 11:20
В Черняевском лесу теперь можно будет купить поесть. Стритфуд будут продавать на двух площадках отдыха, пишет ИА «Текст».
Киоски с уличной едой и сувенирами были установлены в ходе благоустройства Черняевского леса на площадках «Золотые пески» на Парковом и «Солнечная поляна», около входной группы на ул. Братьев Игнатовых. Сейчас идет поиск арендаторов.
В киосках будут продавать напитки — как горячие, так и прохладительные, выпечку, кондитерские изделия, сувениры.