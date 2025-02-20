В Черняевском лесу начнут продавать еду

Киоски с уличной едой и сувенирами были установлены в ходе благоустройства Черняевского леса на площадках «Золотые пески» на Парковом и «Солнечная поляна», около входной группы на ул. Братьев Игнатовых. Сейчас идет поиск арендаторов.