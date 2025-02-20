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Posted 20 февраля, 04:14

Published 20 февраля, 04:14

Modified 20 февраля, 04:57

Updated 20 февраля, 04:57

В интернате под Губахой стариков и инвалидов кормили несвежими продуктами

В интернате под Губахой стариков и инвалидов кормили несвежими продуктами

20 февраля 2025, 04:14
Фото: 1MI.
Питание в Губахинский центр социального обслуживания поставляет компания «Медилайн» Эльфиры Кузьминой.

Прокуратура Кизела нашла нарушения при организации питания для постояльцев в Коспашском филиале ГБУ ПК «Губахинский центр социального обслуживания». Здесь проверяли, как соблюдаются санитарные нормы.

Оказалось, что находящимся здесь старикам и инвалидам готовят еду с отступлением от технологических карт. Повара допускают нарушения при хранении продуктов, в том числе в части соблюдения температурных условий.

По результатам проверки Ларисе Метляковой, руководителю ООО «Медилайн», ответственного за организацию питания постояльцев социального учреждения, внесено представление.

Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Из открытых данных известно, что компания Эльфиры Кузьминой «Медилайн» поставляет готовое питание в Губахинский ПНИ с 2014 года. Всего с учреждением за 10 лет было заключено четыре контракта на 802,8 млн рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Элиона#Эльфира кузьмина
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