В Лысьве на заводе на рабочем месте скончался 69-летний вахтёр

Posted 20 февраля, 14:58
Published 20 февраля, 14:58
Modified 20 февраля, 14:59
Updated 20 февраля, 14:59
Государственная инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию обстоятельств смертельного несчастного случая с работником ООО «Электротяжмаш-Привод» в Лысьве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По информации работодателя, вечером 20 февраля в результате остановки сердца на посту здания малой энергетики умер 69-летний контролер пропускного пункта.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха. Будут истребованы результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника, отмечают в ведомстве.
«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — комментирует заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
Несчастный случай произошел с водителем спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» 9 февраля. Краевая трудинспекция проводит проверку.