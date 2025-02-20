В Лысьве на заводе на рабочем месте скончался 69-летний вахтёр

В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти работника. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха. Будут истребованы результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти работника, отмечают в ведомстве.