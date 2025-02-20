В Лысьве вынесен приговор местному жителю за гибель родного брата в ДТП

Posted 20 февраля, 14:03
Published 20 февраля, 14:03
Modified 20 февраля, 14:05
Updated 20 февраля, 14:05
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лысьвы, признанного виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб его 15-летний брат. Приговором суда молодой человек осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю
В ночь на 5 августа 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Урал» с коляской. В салоне мотоцикла находились три пассажира, среди которых был его несовершеннолетний брат. В ходе поездки водитель не справился с управлением, что привело к съезду с дороги и наезду на опору линии электропередачи.
В результате аварии все пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а 15-летний подросток скончался в больнице спустя непродолжительное время после происшествия.
Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Назначено наказание — 5 лет лишения свободы в колонии-поселении.
С пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 21 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения.