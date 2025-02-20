В Лысьве вынесен приговор местному жителю за гибель родного брата в ДТП

В ночь на 5 августа 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом «Урал» с коляской. В салоне мотоцикла находились три пассажира, среди которых был его несовершеннолетний брат. В ходе поездки водитель не справился с управлением, что привело к съезду с дороги и наезду на опору линии электропередачи.