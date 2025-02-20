В Пермь с визитом прибыл заместитель директора ФСИН России

Заместитель директора ФСИН России Александр Розин с рабочим визитом посетил пенитенциарные учреждения Пермского края, рассказывают в пресс-службе пермского главка ведомства. Сегодня он примет участие в работе коллегии по итогам 2024 года в пенитенциарной системе региона.