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Posted 20 февраля, 03:31

Published 20 февраля, 03:31

Modified 20 февраля, 03:34

Updated 20 февраля, 03:34

В Пермь с визитом прибыл заместитель директора ФСИН России

В Пермь с визитом прибыл заместитель директора ФСИН России

20 февраля 2025, 03:31
Фото: Пресс-служба ГУ ФСИН России по Пермскому краю.
Замглавы ФСИН России Александр Розин сегодня выступит на коллегии и завершит работу инспекторской проверки пенитенциарной системы в Пермском крае.

Заместитель директора ФСИН России Александр Розин с рабочим визитом посетил пенитенциарные учреждения Пермского края, рассказывают в пресс-службе пермского главка ведомства. Сегодня он примет участие в работе коллегии по итогам 2024 года в пенитенциарной системе региона.

Накануне Розин вместе с первым заместителем начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России — начальником главной инспекции УИС Александром Зубовым посетили две колонии. Их сопровождал начальника территориального органа Леонид Мустайкин и руководитель инспекторской комиссии ФСИН России Николай Кучеров.

Комиссия побывала исправительной колонии № 29. Здесь осмотрели караульное помещение, общежития отрядов, промышленную зону учреждения, медицинскую часть, столовую, учебные классы. Александр Розин оценил условия содержания и трудоустройства осужденных, пообщался с личным составом.

Замдиректора ФСИН поговорил с осужденными об условиях содержания, организации питания. Больше всего вопросов было о медицинском обеспечению осужденных и соблюдению прав осужденных.

На территории участка, работающего как исправительный центр при ИК-32, Александр Розин осмотрел спальные помещения, комнату приготовления и приема пищи. Гость ознакомился с коммунально-бытовыми условиями, созданными для проживания осужденных к принудительным работам.

В исправительной колонии №40 в Кунгуре после обхода жилых отрядов, штрафных помещении и других основных объектов учреждения, были осмотрены производственные мощности колонии, посещены сталелитейный и швейный цехи.

В завершение дня Александр Розин дал оценку работе учреждений ГУФСИН, отметив положительные моменты и указав на недоработки, которые требуется устранить в ближайшие сроки. проверка

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