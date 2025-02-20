В Пермь с визитом прибыл заместитель директора ФСИН России

Posted 20 февраля, 03:31
Published 20 февраля, 03:31
Modified 20 февраля, 03:34
Updated 20 февраля, 03:34
Накануне Розин вместе с первым заместителем начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России — начальником главной инспекции УИС Александром Зубовым посетили две колонии. Их сопровождал начальника территориального органа Леонид Мустайкин и руководитель инспекторской комиссии ФСИН России Николай Кучеров.
Комиссия побывала исправительной колонии № 29. Здесь осмотрели караульное помещение, общежития отрядов, промышленную зону учреждения, медицинскую часть, столовую, учебные классы. Александр Розин оценил условия содержания и трудоустройства осужденных, пообщался с личным составом.
Замдиректора ФСИН поговорил с осужденными об условиях содержания, организации питания. Больше всего вопросов было о медицинском обеспечению осужденных и соблюдению прав осужденных.
На территории участка, работающего как исправительный центр при ИК-32, Александр Розин осмотрел спальные помещения, комнату приготовления и приема пищи. Гость ознакомился с коммунально-бытовыми условиями, созданными для проживания осужденных к принудительным работам.
В исправительной колонии №40 в Кунгуре после обхода жилых отрядов, штрафных помещении и других основных объектов учреждения, были осмотрены производственные мощности колонии, посещены сталелитейный и швейный цехи.
В завершение дня Александр Розин дал оценку работе учреждений ГУФСИН, отметив положительные моменты и указав на недоработки, которые требуется устранить в ближайшие сроки. проверка