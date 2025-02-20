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Posted 20 февраля, 04:44

Published 20 февраля, 04:44

Modified 20 февраля, 07:14

Updated 20 февраля, 07:14

В Перми хотят расширить среднюю дамбу

В Перми хотят расширить среднюю дамбу

20 февраля 2025, 04:44
Фото: properm.ru.
Власти края предлагают увеличить среднюю дамбу до шести полос.

На увеличение средней дамбы планируется выделить более 1,7 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Заксобрании. Накануне глава региона представил предложения по поправкам в бюджет на ближайшие три года. Дополнительные средства будут направлены на развитие дорог в Перми.

В частности, в планах властей — расширение средней дамбы. Длина моста составит 257 метров, число полос движения увеличится с четырех до шести. «Сейчас проходит актуализация проекта 2-й очереди развязки, чтобы сделать более комфортным выезд к Бульвару Гагарина», — отметил губернатор.

Напомним, о планах по наращиванию этого дорожного участка чиновники заявляли еще около 10 лет назад. СМИ писали о том, что по средней дамбе проложат трамвайные пути, которые могли бы связать центр города с Мотовилихой.

В 2022 году дамба закрывалась на масштабный ремонт. Рабочие заполнили пустотные пазухи под переходными плитами, восстановили рельеф откоса, установили деформационный шов.

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#Махонин#Дороги#Бюджет
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