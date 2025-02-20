В Перми обновят Сквер Уральских добровольцев

«Самый важный объект в рамках запланированных мероприятий — реконструкция Сквера уральских добровольцев. Также будут направлены средства на завершение реконструкции набережной реки Камы. Это, действительно, одно из самых любимых мест в Перми, и мы отмечаем там всегда большой поток гостей и жителей», — прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков.