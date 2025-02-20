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Posted 20 февраля, 06:16

Published 20 февраля, 06:16

Modified 20 февраля, 06:19

Updated 20 февраля, 06:19

В Перми обновят Сквер Уральских добровольцев

В Перми обновят Сквер Уральских добровольцев

20 февраля 2025, 06:16
Фото: properm.ru.
В Перми приведут в порядок общественные пространства.

Власти края направят дополнительные средства на благоустройство городских общественных пространств. Об этом заявил накануне губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В региональном Заксобрании он представил предложения по поправкам в бюджет региона на ближайшие несколько лет.

На ремонт мест отдыха горожан планируется выделить более 2,5 млрд рублей. Прежде всего, обновят Сквер уральских добровольцев. Кроме того, строительство нового сквера должно начаться на ул. Пушкина. Как он будет называться, определят сами пермяки путем народного голосования. Еще одно общественное пространство появится на набережной Камы в рамках преобразования участка до Мотовилихинских заводов.

«Самый важный объект в рамках запланированных мероприятий — реконструкция Сквера уральских добровольцев. Также будут направлены средства на завершение реконструкции набережной реки Камы. Это, действительно, одно из самых любимых мест в Перми, и мы отмечаем там всегда большой поток гостей и жителей», — прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков.

Дополнительные средства выделяются и на благоустройство мест отдыха в других городах Прикамья. Помимо этого, порядка 190 млн рублей потратят на реставрацию исторических памятников архитектуры.


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#Сквер#Губернатор#Комфорт
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