В Перми с начала года сняли больше 2 тысяч нестандартных вывесок

Так, в Мотовилихинском районе с начала 2025 года специалистами выявлено шесть незаконных вывесок по улицам Хрустальной, 34, Уральской, 87, Лифанова, 38, КИМ, 93. Добровольно демонтировано 14 вывесок, в том числе выявленных в 2024 году. За 2024 год демонтировано 600 вывесок.