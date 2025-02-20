В Перми с начала года сняли больше 2 тысяч нестандартных вывесок

Posted 20 февраля, 12:48
Published 20 февраля, 12:48
Modified 20 февраля, 12:50
Updated 20 февраля, 12:50
В районах Перми с начала года демонтировали более 2 тысяч незаконных вывесок. Подробности сообщают в пресс-службе администрации Перми.
Специалисты районных администраций города ищут вывески, не соответствующих установленным требованиям, а затем вносят их в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Наиболее часто выявляемые нарушения — размещение вывески в неустановленном месте, несоответствие внешнего вида вывески стандартным требованиям, оклейка остекления на окнах, дверях входных групп.
Так, в Мотовилихинском районе с начала 2025 года специалистами выявлено шесть незаконных вывесок по улицам Хрустальной, 34, Уральской, 87, Лифанова, 38, КИМ, 93. Добровольно демонтировано 14 вывесок, в том числе выявленных в 2024 году. За 2024 год демонтировано 600 вывесок.
В Индустриальном районе с начала года выявили уже 65 ненормативных вывесок по шоссе Космонавтов, 186, 172; ул. Карпинского, 99г, Советской Армии, 47. Демонтировано было 22 вывески.
В Орджоникидзевском районе в 2025 году в реестр внесено 82 вывески по улицам Веденеева, Вильямса, Менжинского и другим. Добровольно демонтировали 70 незаконных вывесок.
В Кировском районе за этот же период специалисты выявили 30 ненормативных вывесок по улицам Юнг Прикамья, 11, Маршала Рыбалко, 95, 107, Светлогорской, 20а и другим. Добровольно демонтировали уже 21 вывеску.
Специалисты администрации Дзержинского района с 1 января 2025 года выявили 49 вывесок по проспекту Парковому, 36, 56/1, ул. Ленина, 59, 65, 98, ул. Крисанова, 67, ул. Пожарского, 13 и другим. Демонтировано уже 47 вывесок.
Летом прошлого года Арбитражный суд Пермского края постановил снять вывеску кафе «Гости» со здания на ул. Куйбышева, 7 в Перми. Конструкция установлена на историческом здании «Доходный дом купца Камчатова», который признан объектом культурного наследия (ОКН).