В Перми за год спрос на сотрудников маркетплейсов вырос на 64%

Posted 20 февраля, 15:47
Published 20 февраля, 15:47
Modified 20 февраля, 15:49
Updated 20 февраля, 15:49
В Перми в январе 2025 года при сравнении год к году число вакансий для специалистов инфраструктуры маркетплейсов выросло на 64%. Средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников составили 36 704 рубля, сообщают эксперты Авито Работы.
В сервисе проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, в вакансиях которых упоминается работа с маркетплейсами.
Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился на 137%. Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 года составила 93 307 рублей при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на разных видах транспорта.
Второй по росту востребованности стала профессия администратора — количество предложений о работе для них выросло на 131% за год, а соискатели на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 26 720 рублей ежемесячно.
Значительно вырос спрос на продавцов-кассиров — на 117% с января 2024 года. Новым сотрудникам на этой массовой позиции в январе текущего года предлагали в среднем около 41 921 рублей в месяц при фиксированном графике.
В январе 2025 года в Пермском крае было открыто полторы тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Треть таких вакансий (32%) — это работа курьерами, сообщает аналитическая служба hh.ru.