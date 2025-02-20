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Posted 20 февраля, 15:47

Published 20 февраля, 15:47

Modified 20 февраля, 15:49

Updated 20 февраля, 15:49

В Перми на 64% вырос спрос на сотрудников инфраструктуры маркетплейсов

В Перми за год спрос на сотрудников маркетплейсов вырос на 64%

20 февраля 2025, 15:47
Фото: 1MI.

В Перми на 64% вырос спрос на сотрудников инфраструктуры маркетплейсов

Средняя зарплата в отрасли — 36,7 тыс. рублей.

В Перми в январе 2025 года при сравнении год к году число вакансий для специалистов инфраструктуры маркетплейсов выросло на 64%. Средние предлагаемые зарплаты новых сотрудников составили 36 704 рубля, сообщают эксперты Авито Работы.

В сервисе проанализировали динамику вакансий и средних зарплатных предложений для массовых работников, в вакансиях которых упоминается работа с маркетплейсами.

Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился на 137%. Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 года составила 93 307 рублей при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на разных видах транспорта.

Второй по росту востребованности стала профессия администратора — количество предложений о работе для них выросло на 131% за год, а соискатели на эти вакансии могли рассчитывать в среднем на 26 720 рублей ежемесячно.

Значительно вырос спрос на продавцов-кассиров — на 117% с января 2024 года. Новым сотрудникам на этой массовой позиции в январе текущего года предлагали в среднем около 41 921 рублей в месяц при фиксированном графике.

В январе 2025 года в Пермском крае было открыто полторы тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тыс. рублей и выше. Треть таких вакансий (32%) — это работа курьерами, сообщает аналитическая служба hh.ru.

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#Экономика#Пермь#Зарплата#Зарплаты
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