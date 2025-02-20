В Перми за год спрос на сотрудников маркетплейсов вырос на 64%

Наибольший рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов зафиксирован среди курьеров — спрос на них увеличился на 137%. Средняя предлагаемая зарплата в январе 2025 года составила 93 307 рублей при фиксированной занятости. Однако в вакансиях работодатели зачастую указывают вилки зарплат с максимальными возможными значениями: реальный доход сотрудников на этой позиции варьируется, так как складывается из количества выполненных заказов, чаевых, особенностей работы в разных регионах и на разных видах транспорта.