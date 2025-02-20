В Пермском округе закрыли автозаправку, размещенную прямо на берегу реки

Прокуратурой Пермского района в ходе проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства между собственником земельного участка и индивидуальным предпринимателем заключен договор аренды с целью организации и установки контейнерной АЗС в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка.