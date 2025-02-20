В Пермском округе закрыли автозаправку, размещенную прямо на берегу реки

Posted 20 февраля, 08:37
Published 20 февраля, 08:37
Modified 20 февраля, 08:39
Updated 20 февраля, 08:39
В Пермском округе, в Кукуштане, выявлена и закрыта автозаправка, установленная прямо на берегу реки. Об этом сообщают в краевой прокуратуре.
Прокуратурой Пермского района в ходе проверки установлено, что в нарушение федерального законодательства между собственником земельного участка и индивидуальным предпринимателем заключен договор аренды с целью организации и установки контейнерной АЗС в границах водоохранной зоны реки Кукуштанка.
По результатам надзорных мероприятий прокурором в отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушения требований пожарного законодательства), ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности водоохранной зоны водного объекта), по результатам рассмотрения которых назначены штрафы.
Работа АЗС приостановлена, в связи с чем между сторонами заключено соглашение о расторжении договора аренды земельного участка, проведён демонтаж контейнерной АЗС.
В деревне Хмели на шоссе Космонавтов днем 13 января, у остановки «Олимпиец» заметили пожар. Очевидцы сообщили, что видят пламя на автозаправке «ЛУКОЙЛ»