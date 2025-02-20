В России могут увеличить наказание за использование дипфейков

Posted 20 февраля, 10:22
Published 20 февраля, 10:22
Modified 20 февраля, 10:24
Updated 20 февраля, 10:24
Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством для мошенников. Так заявил министр Максут Шадаев на прошедшем форуме «Кибербезопасность в финансах».
«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование технологии deepfake станет отягчающим обстоятельством. И нам кажется, что это правильно. И дополнительно мы понимаем, что злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени», — сказал министр.
Такая мера войдет в законопроект по борьбе с мошенничеством. Согласно ему, будет разработана база биометрических данных мошенников, на которых возбуждено уголовное дело, а система распознавания голосов подскажет абонентам, если в при телефонном звонке используется дипфейк.
«Лаборатория Касперского» сообщает, что продукт для распознавания мошенников уже разрабатывается в компании.