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Posted 20 февраля, 10:22

Published 20 февраля, 10:22

Modified 20 февраля, 10:24

Updated 20 февраля, 10:24

В России могут увеличить наказание за использование дипфейков

В России могут увеличить наказание за использование дипфейков

20 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI.

В России могут увеличить наказание за использование дипфейков

Минцифры обсуждает меру с правоохранителями.

Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством для мошенников. Так заявил министр Максут Шадаев на прошедшем форуме «Кибербезопасность в финансах».

«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование технологии deepfake станет отягчающим обстоятельством. И нам кажется, что это правильно. И дополнительно мы понимаем, что злоумышленники будут применять эти технологии, и нам нужны свои приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени», — сказал министр.

Такая мера войдет в законопроект по борьбе с мошенничеством. Согласно ему, будет разработана база биометрических данных мошенников, на которых возбуждено уголовное дело, а система распознавания голосов подскажет абонентам, если в при телефонном звонке используется дипфейк.

«Лаборатория Касперского» сообщает, что продукт для распознавания мошенников уже разрабатывается в компании.

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#Общество#Мошенничество#Законопроект
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