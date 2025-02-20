В России могут увеличить наказание за использование дипфейков

Такая мера войдет в законопроект по борьбе с мошенничеством. Согласно ему, будет разработана база биометрических данных мошенников, на которых возбуждено уголовное дело, а система распознавания голосов подскажет абонентам, если в при телефонном звонке используется дипфейк.