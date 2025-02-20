В Соликамске женщина отсудила около 300 тыс. рублей за сломанную руку

Posted 20 февраля, 06:42
Published 20 февраля, 06:42
Modified 20 февраля, 06:44
Updated 20 февраля, 06:44
Пожилая женщина поскользнулась во дворе своего дома, потеряла сознание, сломала руку и получила многочисленные ушибы, сообщает отдел службы судебных приставов по Соликамску. После случившегося пенсионерку прооперировали. Жительница дома подала в суд на управляющую компанию. В итоге суд установил, что организация не следила за придомовой территорией, улицы не посыпались противогололедными материалами.
Коммунальщиков наказали за несоблюдение закона «О защите прав потребителей». Управляющую компанию обязали выплатить женщине компенсацию физического и морального вреда на сумму 270 тыс. рублей.
В прошлом году по аналогичной причине пожилая пермячка судилась с мэрией города. Жительница Индустриального района шла из поликлиники № 2 на остановку. На неочищенной от снега и льда дорожке пенсионерка поскользнулась, упала и сломала руку.