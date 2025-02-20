В Соликамске женщина отсудила около 300 тыс. рублей за сломанную руку

Пожилая женщина поскользнулась во дворе своего дома, потеряла сознание, сломала руку и получила многочисленные ушибы, сообщает отдел службы судебных приставов по Соликамску. После случившегося пенсионерку прооперировали. Жительница дома подала в суд на управляющую компанию. В итоге суд установил, что организация не следила за придомовой территорией, улицы не посыпались противогололедными материалами.