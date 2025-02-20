Власти Перми отказались от идеи построить дорогу через Мотовилихинские заводы

Проект сквозной дороги, которая соединила бы Мотовилиху и Ленинский район, появилась еще в 2009 году. Тогда власти обсуждали возможность построить ее вдоль Камы и соединить с ул. 1905 года. В 2024 году мэрия Перми вновь рассматривала этот план, но дальше не пошла.