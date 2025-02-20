Власти Перми отказались от идеи построить дорогу через Мотовилихинские заводы

Posted 20 февраля, 07:46
Published 20 февраля, 07:46
Modified 20 февраля, 07:48
Updated 20 февраля, 07:48
В 2025 году город собирается выкупить земли, чтобы построить улицу Монастырскую от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до Мотовилихинских заводов, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на проект поправок пермского бюджета. Источники издания уточняют, что это может быть связано с гособоронзаказом, которым занимается завод. В самой мэрии причину решения не пояснили.
Согласно проекту поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026/27, на изъятие земельных участков под дорогу выделят 19,4 млн рублей. Деньги пойдут на оценку стоимости земель и строений и их выкуп.
Проект сквозной дороги, которая соединила бы Мотовилиху и Ленинский район, появилась еще в 2009 году. Тогда власти обсуждали возможность построить ее вдоль Камы и соединить с ул. 1905 года. В 2024 году мэрия Перми вновь рассматривала этот план, но дальше не пошла.
Ранее сообщалось, что в Перми почти на год перекроют движение от ул. 25-го Октября до дома на ул. Монастырской, 2Б и на участке ул. Максима Горького от дома №2 до ул. Монастырской.