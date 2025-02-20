Заседание по делу обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского перенесено

Свою просьбу адвокат объяснила тем, что не успела ознакомиться подробно с материалами, так как соглашение с ней было заключено на днях. Завтра она намерена встретиться со своим подзащитным в СИЗО. Подсудимый и гособвинитель возражений не выразили.