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Posted 20 февраля, 12:38

Published 20 февраля, 12:38

Modified 20 февраля, 12:40

Updated 20 февраля, 12:40

Заседание по делу обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского перенесено

Заседание по делу обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского перенесено

20 февраля 2025, 12:38
Фото: 1MI.
Дело обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского суд рассмотрит 21 февраля.

Судебное заседание дело бывшего начальника спецприемника Алексея Лактионова перенесли на пятницу, 21 февраля. Оно должно было рассматриваться в Пермском краевом суде сегодня. Новый защитник бывшего полицейского Анна Краева попросила судью Ирину Шестакову отложить заседание.

Свою просьбу адвокат объяснила тем, что не успела ознакомиться подробно с материалами, так как соглашение с ней было заключено на днях. Завтра она намерена встретиться со своим подзащитным в СИЗО. Подсудимый и гособвинитель возражений не выразили.

Начальник пермского спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, просит смягчить ему меру пресечения. Напомним СК возбудил в отношении Лактионова уголовное дело о мошенничестве с премиями. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На прошлой неделе Свердловский суд отправил начальника спецприемника в СИЗО на два месяца. Однако он просит смягчить меру.

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#Суд#Полиция#Закон
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