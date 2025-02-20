Заседание по делу обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского перенесено

Posted 20 февраля, 12:38
Published 20 февраля, 12:38
Modified 20 февраля, 12:40
Updated 20 февраля, 12:40
Судебное заседание дело бывшего начальника спецприемника Алексея Лактионова перенесли на пятницу, 21 февраля. Оно должно было рассматриваться в Пермском краевом суде сегодня. Новый защитник бывшего полицейского Анна Краева попросила судью Ирину Шестакову отложить заседание.
Свою просьбу адвокат объяснила тем, что не успела ознакомиться подробно с материалами, так как соглашение с ней было заключено на днях. Завтра она намерена встретиться со своим подзащитным в СИЗО. Подсудимый и гособвинитель возражений не выразили.
Начальник пермского спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, просит смягчить ему меру пресечения. Напомним СК возбудил в отношении Лактионова уголовное дело о мошенничестве с премиями. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). На прошлой неделе Свердловский суд отправил начальника спецприемника в СИЗО на два месяца. Однако он просит смягчить меру.