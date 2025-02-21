Анатомия комфорта: как выбрать идеальный диван и кровать для здорового сна

Беспружинные системы, изготовленные из латекса или пены с эффектом памяти, обладают уникальной молекулярной структурой, которая позволяет им подстраиваться под форму тела, обеспечивая комфортный сон. При нагревании материал становится пластичным, а при охлаждении сохраняет форму. Это обеспечивает идеальную поддержку позвоночника в любом положении.