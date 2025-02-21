Бывшего главу района Перми будут судить за взятку

Весной 2024 года после отставки Дробинина администрацию района покинули еще несколько чиновников, в том числе его заместители Амоша и Дмитрий Безденежных. Тогда же стало известно, что в отношении экс-главы расследуется дело о взятках. По опубликованной тогда информации, владелец пермской автомойки обратился к главе района с просьбой помочь сохранить его бизнес. Тот согласился, но в качестве поощрения за свою услугу попросил бизнесмена оплатить ежемесячный платеж за свой новый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser, который купил в конце декабря прошлого года в кредит за 2,6 млн рублей. Об этом бизнесмен сообщил силовикам.