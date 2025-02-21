Бывшего главу района Перми будут судить за взятку

Posted 21 февраля, 10:56
Published 21 февраля, 10:56
Modified 21 февраля, 10:58
Updated 21 февраля, 10:58
Бывшего главу Индустриального района Дмитрия Дробинина и его заместителя Егора Амошу будут судить за мошенничество и получение взятки. О том что уголовное дело в отношении двух чиновников направлено в суд, официально сообщает региональный Следком.
Весной 2024 года после отставки Дробинина администрацию района покинули еще несколько чиновников, в том числе его заместители Амоша и Дмитрий Безденежных. Тогда же стало известно, что в отношении экс-главы расследуется дело о взятках. По опубликованной тогда информации, владелец пермской автомойки обратился к главе района с просьбой помочь сохранить его бизнес. Тот согласился, но в качестве поощрения за свою услугу попросил бизнесмена оплатить ежемесячный платеж за свой новый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser, который купил в конце декабря прошлого года в кредит за 2,6 млн рублей. Об этом бизнесмен сообщил силовикам.
Как указывается в официальном релизе СУ СКР, в марте 2023 года глава района и его заместитель путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, завладели денежными средствами в размере 500 тысяч рублей, принадлежащими благотворительному Фонду, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.
Кроме того, в сентябре 2023 глава администрации получил через посредника от представителя юридического лица взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, за что глава района, в свою очередь, дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного павильона по оказанию услуг мойки транспортных средств.
Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.
Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района города с октября 2021 года. В январе 2024 года мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. После чего район Перми возглавил Алексей Полудницын. Он окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, был следователем прокуратуры Оханского района. С 2013 года возглавлял следственный отдел в Добрянке.