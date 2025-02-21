properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 10:56

Published 21 февраля, 10:56

Modified 21 февраля, 10:58

Updated 21 февраля, 10:58

Бывшего главу района Перми будут судить за взятку

Бывшего главу района Перми будут судить за взятку

21 февраля 2025, 10:56
Фото: Страница Дмитрия Дробинина во ВКонтакте.
Сюжет
Возле кормушки
Дело о взятках в администрации района возбудили год назад.

Бывшего главу Индустриального района Дмитрия Дробинина и его заместителя Егора Амошу будут судить за мошенничество и получение взятки. О том что уголовное дело в отношении двух чиновников направлено в суд, официально сообщает региональный Следком.

Весной 2024 года после отставки Дробинина администрацию района покинули еще несколько чиновников, в том числе его заместители Амоша и Дмитрий Безденежных. Тогда же стало известно, что в отношении экс-главы расследуется дело о взятках. По опубликованной тогда информации, владелец пермской автомойки обратился к главе района с просьбой помочь сохранить его бизнес. Тот согласился, но в качестве поощрения за свою услугу попросил бизнесмена оплатить ежемесячный платеж за свой новый автомобиль — внедорожник Toyota Land Cruiser, который купил в конце декабря прошлого года в кредит за 2,6 млн рублей. Об этом бизнесмен сообщил силовикам.

Как указывается в официальном релизе СУ СКР, в марте 2023 года глава района и его заместитель путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, завладели денежными средствами в размере 500 тысяч рублей, принадлежащими благотворительному Фонду, причинив тем самым материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, в сентябре 2023 глава администрации получил через посредника от представителя юридического лица взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, за что глава района, в свою очередь, дал указание не исполнять вынесенное им распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленного павильона по оказанию услуг мойки транспортных средств.

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения.

Дмитрий Дробинин занимал пост главы Индустриального района города с октября 2021 года. В январе 2024 года мэрия Перми решила не продлевать с ним контракт. После чего район Перми возглавил Алексей Полудницын. Он окончил Юридический институт МВД России, служил в органах внутренних дел, был следователем прокуратуры Оханского района. С 2013 года возглавлял следственный отдел в Добрянке.

На экс-главу Индустриального района Перми завели дело за взятку. Его сдал бизнесмен
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Возле кормушки#Взятка#Коррупционеры#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика