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Posted 21 февраля, 16:03

Published 21 февраля, 16:03

Modified 21 февраля, 16:05

Updated 21 февраля, 16:05

Через 85 лет останки пермского красноармейца вернулись домой

Через 85 лет останки пермского красноармейца вернулись домой

21 февраля 2025, 16:03
Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Через 85 лет останки пермского красноармейца вернулись домой

Поисковая группа нашла останки на Халхин-Голе.

Сегодня, 21 февраля, состоялась церемония передачи останков участника Маньчжурских боевых действий Егора Масалкина. Поисковая экспедиция нашла прах красноармейца на месте давней гибели.

Мужчина родился в Пермской губернии в 1906 году. Погиб в 1939 году в районе реки Халкин-Гол. Поисковики нашли останки в стрелковой ячейке, и по чудом сохранившейся вещевой ведомости установили личность красноармейца. Останки вернули в Прикамье по инициативе дочери погибшего для дальнейшего захоронения. В церемонии участвовали внуки и правнуки военного.

Ранее сообщалось о захоронении солдат Красной армии, чьи останки нашли в 2023 году в деревне Ченцы.

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