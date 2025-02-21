Через 85 лет останки пермского красноармейца вернулись домой

Posted 21 февраля, 16:03
Published 21 февраля, 16:03
Modified 21 февраля, 16:05
Updated 21 февраля, 16:05
Сегодня, 21 февраля, состоялась церемония передачи останков участника Маньчжурских боевых действий Егора Масалкина. Поисковая экспедиция нашла прах красноармейца на месте давней гибели.
Мужчина родился в Пермской губернии в 1906 году. Погиб в 1939 году в районе реки Халкин-Гол. Поисковики нашли останки в стрелковой ячейке, и по чудом сохранившейся вещевой ведомости установили личность красноармейца. Останки вернули в Прикамье по инициативе дочери погибшего для дальнейшего захоронения. В церемонии участвовали внуки и правнуки военного.
Ранее сообщалось о захоронении солдат Красной армии, чьи останки нашли в 2023 году в деревне Ченцы.