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Posted 21 февраля, 16:14

Published 21 февраля, 16:14

Modified 21 февраля, 16:16

Updated 21 февраля, 16:16

Дмитрий Махонин поздравил с праздником ребят Центра помощи детям города Перми

Дмитрий Махонин поздравил с праздником ребят Центра помощи детям города Перми

21 февраля 2025, 16:14
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.
Сюжет
Праздник
Глава региона наградил ветерана и двух воспитанников Центра.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветерану Ефиму Агресту, а также знаки «Кадетская доблесть» двум воспитанникам Центра помощи детям города Перми. Произошло это в ходе визита главы региона в Центр, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В Центре Дмитрий Махонин пообщался с воспитанниками и поздравил их с Днем защитника Отечества, принял участие в торжественном построении кадетов, а также оценил организацию условий, созданных для детей.

«Ребята, поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества и 80-летием Великой Победы. Пермский край всегда был опорным для нашей российской державы. Убежден, что вы будете славными продолжателями традиций, любви и служения Родине. Успехов в учебе, радуйте педагогов и будьте опорой друг для друга», — обратился к ребятам Дмитрий Махонин.

В Центре помощи детям города Перми организовано кадетское движение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создана новая модель учреждения — Центр кадетского воспитания. В настоящее время в нем проживает 64 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 18 лет.

Директор Центра Елена Лебедева рассказала, что кадеты овладевают навыками строевой, огневой, стрелковой подготовки. По итогам года ребята сдают зачеты, выполняя нормативы по стрельбе, неполной разборке и сборке автомата. Умения и навыки по строевой подготовке кадеты демонстрируют, участвуя в военно-патриотических акциях, несут Вахту памяти в знаковых местах Перми в праздничные дни.

Гостем кадетов и участником Урока Мужества стал житель блокадного Ленинграда, ветеран труда Ефим Агрест. Дмитрий Махонин вручил ему юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Свои награды, знак «Кадетская доблесть», получили также двое ребят Центра помощи детям, достигших значительных успехов в учебе, творческой и спортивной жизни Центра. Это воспитанник 1 взвода Артём Разепин и воспитанник 2 взвода Кирилл Сухов.

#Общество#Махонин#Праздник
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