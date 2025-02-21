Дмитрий Махонин поздравил с праздником ребят Центра помощи детям города Перми

«Ребята, поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества и 80-летием Великой Победы. Пермский край всегда был опорным для нашей российской державы. Убежден, что вы будете славными продолжателями традиций, любви и служения Родине. Успехов в учебе, радуйте педагогов и будьте опорой друг для друга», — обратился к ребятам Дмитрий Махонин.