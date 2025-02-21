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Posted 21 февраля, 07:08

Published 21 февраля, 07:08

Modified 21 февраля, 07:10

Updated 21 февраля, 07:10

Глава Новокузнецка рассказал о подготовке к паводку

Глава Новокузнецка рассказал о подготовке к паводку

21 февраля 2025, 07:08
Фото: vse42.ru.
В одном из районов Новокузнецка прошла противопаводковая профилактика.

Коммунальщики города прочистили водопропускные трубы в Куйбышевском районе. Сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин. Это делается для того, чтобы не возникали заторы. В прошлом году здесь затопило дорогу, по которой автобусы ходят в поселок Мир. Состояние труб по сравнению с прошлым годом стало лучше, они промерзли лишь наполовину.

В Куйбышевском районе находятся сразу три зоны возможного подтопления, в которых проживает более тыс человек. Год назад вода затопила 27 участков на берегу реки, люди потерпели убытки.

По словам градоначальника, районные чиновники и страховщики проведут встречи с местными жителями. С теми, кто решит застраховать жилье, вопрос будут решать на месте.

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#Дороги#Паводок#Сибирь
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