Глава Новокузнецка рассказал о подготовке к паводку

Posted 21 февраля, 07:08
Published 21 февраля, 07:08
Modified 21 февраля, 07:10
Updated 21 февраля, 07:10
Коммунальщики города прочистили водопропускные трубы в Куйбышевском районе. Сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин. Это делается для того, чтобы не возникали заторы. В прошлом году здесь затопило дорогу, по которой автобусы ходят в поселок Мир. Состояние труб по сравнению с прошлым годом стало лучше, они промерзли лишь наполовину.
В Куйбышевском районе находятся сразу три зоны возможного подтопления, в которых проживает более тыс человек. Год назад вода затопила 27 участков на берегу реки, люди потерпели убытки.
По словам градоначальника, районные чиновники и страховщики проведут встречи с местными жителями. С теми, кто решит застраховать жилье, вопрос будут решать на месте.