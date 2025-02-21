Глава Новокузнецка рассказал о подготовке к паводку

Коммунальщики города прочистили водопропускные трубы в Куйбышевском районе. Сообщил мэр Новокузнецка Денис Ильин. Это делается для того, чтобы не возникали заторы. В прошлом году здесь затопило дорогу, по которой автобусы ходят в поселок Мир. Состояние труб по сравнению с прошлым годом стало лучше, они промерзли лишь наполовину.