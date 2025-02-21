ХК «Молот» уступил в гостях в Воронеже

«У нас не такая команда-бомба. А „Буран“ борется за плей-офф. Они вышли воевать на льду. А мы вышли немножко поиграть. И получилось, что один вышел заряженный, а второй смотреть, выиграю я или нет. А надо выходить и биться всегда. Вот этого мы пока не можем достигнуть в каждой игре», — в частности, сказал после игры главный тренер «Молота» Евгений Попихин.