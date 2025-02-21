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Posted 21 февраля, 04:30

Published 21 февраля, 04:30

Modified 21 февраля, 04:32

Updated 21 февраля, 04:32

«Молот» проиграл воронежскому «Бурану» 5:2

ХК «Молот» уступил в гостях в Воронеже

21 февраля 2025, 04:30
Фото: ВХЛ.

«Молот» проиграл воронежскому «Бурану» 5:2

Это был первый матч выездной серии.

В Воронеже пермские хоккеисты из ХК «Молот» уступили местному «Бурану» 5:2 (2:1,1:1,2:0).

В составе «молотобойцев» заброшенными шайбами отличились Дмитрий Ябелов и Денис Голубев.

«У нас не такая команда-бомба. А „Буран“ борется за плей-офф. Они вышли воевать на льду. А мы вышли немножко поиграть. И получилось, что один вышел заряженный, а второй смотреть, выиграю я или нет. А надо выходить и биться всегда. Вот этого мы пока не можем достигнуть в каждой игре», — в частности, сказал после игры главный тренер «Молота» Евгений Попихин.

Следующий матч «Молот» проведет в гостях против «Ростова» 22 февраля.

В предыдущем матче пермские хоккеисты обошли соперника из Тамбова.

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#Спорт#Пермь#Молот
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