ХК «Молот» уступил в гостях в Воронеже

Posted 21 февраля, 04:30
Published 21 февраля, 04:30
Modified 21 февраля, 04:32
Updated 21 февраля, 04:32
В Воронеже пермские хоккеисты из ХК «Молот» уступили местному «Бурану» 5:2 (2:1,1:1,2:0).
В составе «молотобойцев» заброшенными шайбами отличились Дмитрий Ябелов и Денис Голубев.
«У нас не такая команда-бомба. А „Буран“ борется за плей-офф. Они вышли воевать на льду. А мы вышли немножко поиграть. И получилось, что один вышел заряженный, а второй смотреть, выиграю я или нет. А надо выходить и биться всегда. Вот этого мы пока не можем достигнуть в каждой игре», — в частности, сказал после игры главный тренер «Молота» Евгений Попихин.
Следующий матч «Молот» проведет в гостях против «Ростова» 22 февраля.
В предыдущем матче пермские хоккеисты обошли соперника из Тамбова.