Импортозамещение в медицине: В России начали производить лекарство от ожирения

Posted 21 февраля, 14:30
Published 21 февраля, 14:30
Modified 21 февраля, 14:30
Updated 21 февраля, 14:30
В настоящее время семаглутид, который доступен в других странах под торговыми марками Ozempic и Wegovy, также появился на российском рынке под брендом «Велгия». Производство этого импортозамещающего лекарства, которое предназначено для людей с избыточным весом и диабетом, наладила российская компания «Промомед».
По данным американских исследователей, в Соединенных Штатах, где ожирение стало настоящей эпидемией (каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый страдают от этого), использование препаратов на основе семаглутида может предупредить множество смертей: десятки тысяч в год только в этой стране. Расширение доступа к таким медикаментам является приоритетной задачей для систем здравоохранения во многих странах мира, сообщает newsnn.ru
В России ситуация с ожирением также вызывает серьезную озабоченность. Согласно официальным данным Минздрава, около 2,5 млн людей страдают от данного заболевания, однако реальное количество пациентов может достигать 45 млн, пишет ria.ru.
Специалисты называют ожирение пандемией XXI века, подчеркивая его связь с увеличением смертности от инсультов, инфарктов и других опасных недугов. Заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов отметил, что ожирение стало важной социальной проблемой, что негативно сказывается на качестве жизни и приводит к инвалидизации граждан. Он подчеркнул, что расширение доступа к отечественным препаратам против ожирения особенно важно в свете ограничений на ввоз иностранных медикаментов. По его мнению, медпрепараты могут сыграть ключевую роль в решении этой глобальной проблемы.