properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 14:30

Published 21 февраля, 14:30

Modified 21 февраля, 14:30

Updated 21 февраля, 14:30

Импортозамещение в медицине: В России начали производить лекарство от ожирения

Импортозамещение в медицине: В России начали производить лекарство от ожирения

21 февраля 2025, 14:30
Фото: Изображение Midjourney.
В России планируется расширить доступ к препаратам для борьбы с ожирением. Эта инициатива направлена на снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых форм рака.

В настоящее время семаглутид, который доступен в других странах под торговыми марками Ozempic и Wegovy, также появился на российском рынке под брендом «Велгия». Производство этого импортозамещающего лекарства, которое предназначено для людей с избыточным весом и диабетом, наладила российская компания «Промомед».

По данным американских исследователей, в Соединенных Штатах, где ожирение стало настоящей эпидемией (каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый страдают от этого), использование препаратов на основе семаглутида может предупредить множество смертей: десятки тысяч в год только в этой стране. Расширение доступа к таким медикаментам является приоритетной задачей для систем здравоохранения во многих странах мира, сообщает newsnn.ru

В России ситуация с ожирением также вызывает серьезную озабоченность. Согласно официальным данным Минздрава, около 2,5 млн людей страдают от данного заболевания, однако реальное количество пациентов может достигать 45 млн, пишет ria.ru.

Специалисты называют ожирение пандемией XXI века, подчеркивая его связь с увеличением смертности от инсультов, инфарктов и других опасных недугов. Заведующий кафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ Александр Аметов отметил, что ожирение стало важной социальной проблемой, что негативно сказывается на качестве жизни и приводит к инвалидизации граждан. Он подчеркнул, что расширение доступа к отечественным препаратам против ожирения особенно важно в свете ограничений на ввоз иностранных медикаментов. По его мнению, медпрепараты могут сыграть ключевую роль в решении этой глобальной проблемы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика