Импортозамещение в медицине: В России начали производить лекарство от ожирения

По данным американских исследователей, в Соединенных Штатах, где ожирение стало настоящей эпидемией (каждый пятый ребенок и каждый второй взрослый страдают от этого), использование препаратов на основе семаглутида может предупредить множество смертей: десятки тысяч в год только в этой стране. Расширение доступа к таким медикаментам является приоритетной задачей для систем здравоохранения во многих странах мира, сообщает newsnn.ru