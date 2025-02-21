Импортозамещенные самолеты получат новую партию пермских двигателей

Posted 21 февраля, 08:11
Published 21 февраля, 08:11
Modified 21 февраля, 08:23
Updated 21 февраля, 08:23
Корпорация «ОДК-Пермские моторы» отгрузили партию серийных авиационных двигателей ПД-14, сообщает телеграм-канал Ростеха. Их установят на импортозамещенный пассажирский самолет МС-21.
ПД-14 стал первым турбовентиляторным двигателем такого уровня, произведенным в России. В компании делают все возможное, чтобы скорее провести сертификационные испытания МС-21, — сказали в корпорации.
«Ввиду сжатых сроков сборка серийных лайнеров, разработка и производство комплектующих и бортовых систем, а также испытательные полеты опытных машин ведутся одновременно», — поделились представители Ростеха.
Кстати, специально для этого двигателя компания разработала титановые полые лопатки. На сегодняшний день только Российская Федерация, США, Великобритания, Франция и Китай располагают возможностями для полного цикла производства таких авиадвигателей.