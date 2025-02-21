properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 08:11

Published 21 февраля, 08:11

Modified 21 февраля, 08:23

Updated 21 февраля, 08:23

Пермские двигатели ПД-14 поступят для установки на импортозамещенные самолеты

Импортозамещенные самолеты получат новую партию пермских двигателей

21 февраля 2025, 08:11
Фото: Официальный сайт Ростех.

Пермские двигатели ПД-14 поступят для установки на импортозамещенные самолеты

Авиадвигатели переданы для установки на самолеты МС-21.

Корпорация «ОДК-Пермские моторы» отгрузили партию серийных авиационных двигателей ПД-14, сообщает телеграм-канал Ростеха. Их установят на импортозамещенный пассажирский самолет МС-21.

ПД-14 стал первым турбовентиляторным двигателем такого уровня, произведенным в России. В компании делают все возможное, чтобы скорее провести сертификационные испытания МС-21, — сказали в корпорации.

«Ввиду сжатых сроков сборка серийных лайнеров, разработка и производство комплектующих и бортовых систем, а также испытательные полеты опытных машин ведутся одновременно», — поделились представители Ростеха.

Кстати, специально для этого двигателя компания разработала титановые полые лопатки. На сегодняшний день только Российская Федерация, США, Великобритания, Франция и Китай располагают возможностями для полного цикла производства таких авиадвигателей.

Читайте также:
Моторостроители передали первые моторы для испытаний на Sukhoi Superjet 100План выпуска пермских двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в полтора разаПермские моторостроители отсудили у европейских чиновников почти полмиллиона евро
#Общество#Самолет#Мс-21#ПД-14#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика