Каждая четвертая поездка — бесплатно: власти Перми не справляются с «зайцами»

Posted 21 февраля, 08:34
Published 21 февраля, 08:34
Modified 21 февраля, 08:40
Updated 21 февраля, 08:40
В 2024 году в Перми на 7 млн человек, по сравнению с 2023 годом, увеличился пассажиропоток. За 12 месяцев по пермским дорогам прокатились 240 млн человек. Это не слишком много, если сравнить с допандемийным 2019-м: общественным транспортом мегаполиса воспользовались 236 млн пассажиров (однако уже в 2020-м эта цифра «обрушилась» до 155 млн).
Доходы транспортной отрасли муниципалитета превысили 5 млрд 470 млн рублей — на 308 млн больше, чем в 2023 году. Рост доходов отрасли позволил сократить бюджетную дотацию на 68 млн рублей — сообщил на этой неделе глава дептранса Перми Анатолий Путин членам экономического комитета Пермской городской думы. В отчете мэрии о работе городского общественного транспорта за 2024 год говорится, что сегодня средняя стоимость поездки — не более 28 рублей при стоимости разового билета 37 рублей (с 15 апреля 2025 года базовая стоимость билета в общественном транспорте Перми достигнет 40 рублей). Сэкономить любителям езды на автобусах и трамваях удается за счет увеличения количества льготных и гражданских проездных. За последние два года, по сведениям дептранса, количество пассажиров, выбирающих этот способ оплаты, выросло с 33,6 до 40,2%.
Казалось бы, дела пермского транспорта — лучше некуда. Так и хочется сделать вывод, что система льгот и гибких скидок на проездные стимулирует горожан ездить в любимых «гармошках» и «львятах» всё больше, причем не только на работу, но и на шопинги, концерты, кинопоказы и просто прогулки по любимому городу. Однако положение с финансами самой отрасли — далеко не блестящее. «Дыра» в транспортном бюджете муниципалитета остается огромной — 1 млрд 496 млн рублей.
Выручки от продажи билетов хватает, чтобы покрыть только 80% расходов, остальные 20% дотируются из бюджета. Впрочем, в городском департаменте транспорта на сей счет не огорчаются и уверяют: «Это оптимальный баланс, позволяющий сохранять ценовую доступность транспорта для пассажиров благодаря долгосрочным проездным. Для бюджета города такой баланс позволяет в полной мере обеспечивать финансирование других социальных отраслей».
Можно ли понимать этот ответ как заявление о том, что снизить уровень дотационности общественного транспорта мэрия не считает возможным? Возможно, что так, особенно если учесть, что в муниципальной «транспортной» программе показатель безбилетников совершенно официально установлен в 21%. Но даже этот высокий уровень удержать в плановых рамках не удается. По итогам 2024 года доля пермских «зайцев» составила без малого 24%. Притом именно безбилетники обеспечили «ударный» рост числа пассажиров.
«Наибольшее увеличение пассажиропотока произошло в основном за счет пассажиров, совершивших поездки без оплаты (плюс 10 млн 806 тыс. человек к плану), — сказано в аналитической записке Контрольно-счетной палаты Перми. — Следовательно, меры, принимаемые департаментом транспорта администрации Перми по снижению доли безбилетных пассажиров и тем самым по увеличению собираемости платы, не обеспечивают запланированного уровня».
Ревизоры также отмечают, что «план 2024 года по оплате проезда не исполнен на 218 млн 554 тыс. рублей, однако причины неисполнения в информации, предоставленной мэрией, не отражены».
Безбилетники чувствуют себя тем увереннее, что риск заплатить штраф в 2500 рублей можно назвать относительно невысоким. На пермских «зайцев» в 2024 году было составлено свыше 20 тыс. протоколов, штрафы назначены в 15 тыс. случаев. Но оплачено только 60% штрафов. «Зайцы» не спешат раскошеливаться, зачастую ссылаясь на низкий официальный доход, ниже прожиточного минимума по региону (14 тыс. рублей). В 460 случаях штраф выписать попросту не удалось по причине того, что пойманные безбилетники отказались показать нужные документы.
Получается, что около четверти пассажиров общественного транспорта Перми — это люди, у которых есть желание и необходимость ездить регулярно, но при этом они не готовы платить 37 рублей или покупать проездной, считая это слишком большой нагрузкой на семейный бюджет. Самое скверное — в городе, вероятно, складывается специфическая «психология безбилетничества», перед которой городские власти бессильны. Мультики, которые показывают в салонах автобусов и трамваев, про злоключения зайчиков, не купивших билетики и оттого пострадавших, мало воздействуют на почтенную публику.
На заседании думского комитета депутаты предложили вспомнить, что год назад расходы на контролеров общественного транспорта были ощутимо увеличены, однако никакого эффекта это не дало.
«Мы надеялись, что всё будет кардинально меняться, однако количество протоколов не растет: 57 млн бесплатных поездок, из них 16 тыс. штрафов, — посетовал депутат Марк Коробов. — Пассажиры понимают, что шансы получить штраф очень малы. Поэтому наблюдается своеобразная „акция от города“: каждая четвертая поездка — в подарок».
По мнению думцев, контролеры часто отпускают безбилетников, так как делать больше им ничего не остается — «ведь не станут же они драться с пассажирами». Депутаты предложили подумать о том, как сделать наказание для «зайцев» более неотвратимым, но пока никаких практических соображений на эту тему не появилось.
Анатолий Москвин для Properm.ru.