Каждая четвертая поездка — бесплатно: власти Перми не справляются с «зайцами»

Доходы транспортной отрасли муниципалитета превысили 5 млрд 470 млн рублей — на 308 млн больше, чем в 2023 году. Рост доходов отрасли позволил сократить бюджетную дотацию на 68 млн рублей — сообщил на этой неделе глава дептранса Перми Анатолий Путин членам экономического комитета Пермской городской думы. В отчете мэрии о работе городского общественного транспорта за 2024 год говорится, что сегодня средняя стоимость поездки — не более 28 рублей при стоимости разового билета 37 рублей (с 15 апреля 2025 года базовая стоимость билета в общественном транспорте Перми достигнет 40 рублей). Сэкономить любителям езды на автобусах и трамваях удается за счет увеличения количества льготных и гражданских проездных. За последние два года, по сведениям дептранса, количество пассажиров, выбирающих этот способ оплаты, выросло с 33,6 до 40,2%.