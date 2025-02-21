На Форуме будущих технологий собрали высокотехнологичные разработки со всей страны

Posted 21 февраля, 15:19
Published 21 февраля, 15:19
Modified 21 февраля, 15:19
Updated 21 февраля, 15:19
В рамках выставки демонстрируются разработки высокотехнологичных компаний и стартапов из всех регионов Российской Федерации. Достижения представлены на стендах крупных российских предприятий, занимающихся развитием наукоемких производств. Медиахолдинг 1MI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.
Дмитрий Чернышенко отметил, что ключевым фактором для достижения технологического лидерства России — национальной цели, которую обозначил глава РФ Владимир Путин, — является сотрудничество науки, бизнеса и государства. Выставка Форума будущих технологий демонстрирует яркие примеры такого партнерства. В рамках мероприятия представлены десятки современных отечественных разработок, которые уже внедряются в промышленное производство и обладают высоким потенциалом для экспорта.
На форуме Минпромторг России представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде министерства выставлены образцы и показаны разработки в четырех ключевых областях проекта: химии, биотехнологиях, композитах и редкоземельных металлах.
Среди представленных экспонатов: абсорбирующая углеродная повязка, способствующая заживлению ожогов и открытых ран; синтетические протезы кровеносных сосудов, используемые для замещения сильно поврежденных участков при атеросклерозе, аневризме и тромбозах; полимерные материалы для создания костнозамещающих продуктов с характеристиками, близкими к человеческой костной ткани; образцы экологически чистой сырьевой биомассы из лекарственных растений; современные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, применяемые в авиации, при разработке БПЛА и в автомобильной промышленности; изделия из редких и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичном производстве, и другие значимые разработки.
Дмитрий Чернышенко указал на необходимость того, чтобы Российская Федерация обеспечивала свой суверенитет, и в том числе в области добычи полезных ископаемых, для нужд промышленной сферы. Не менее важно формирование направлений и инвестирование в научные исследования в области обработки этих ресурсов и в разработку технологий на их основе.
НИЦ «Курчатовский институт» продемонстрировал ряд новаторских разработок, включая авиационные компоненты, созданные с использованием аддитивных технологий, полимеры, применяемые в медицине, жаропрочные материалы для производства двигателей, специальные стали и покрытия для работы в условиях низких арктических температур.
Министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что в свете быстрых изменений в глобальной экономике и стремительного технологического прогресса мероприятия, подобные Форуму будущих технологий, служат важной площадкой для обмена инновациями и опытом. Москва продолжает активно поддерживать исследования и разработки в области новых материалов.