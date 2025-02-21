На Форуме будущих технологий собрали высокотехнологичные разработки со всей страны

Среди представленных экспонатов: абсорбирующая углеродная повязка, способствующая заживлению ожогов и открытых ран; синтетические протезы кровеносных сосудов, используемые для замещения сильно поврежденных участков при атеросклерозе, аневризме и тромбозах; полимерные материалы для создания костнозамещающих продуктов с характеристиками, близкими к человеческой костной ткани; образцы экологически чистой сырьевой биомассы из лекарственных растений; современные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, применяемые в авиации, при разработке БПЛА и в автомобильной промышленности; изделия из редких и редкоземельных металлов, используемых в высокотехнологичном производстве, и другие значимые разработки.