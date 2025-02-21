На выходные в Перми перекроют одну из востребованных улиц. Схема

Posted 21 февраля, 05:58
Published 21 февраля, 05:58
Modified 21 февраля, 06:00
Updated 21 февраля, 06:00
С 23:00 21 февраля до 7:00 24 февраля временно будет прекращено движение транспорта на ул. Карпинского в Перми. Ограничения вводятся на отрезке от ул. Пашийской до ул. Льва Толстого, сообщают в краевом минтрансе.
На данном участке планируется проведение работ по переустройству сетей водоснабжения в рамках реконструкции ул. Карпинского.
Ранее стало известно, что власти Перми отказались от идеи построить дорогу через Мотовилихинские заводы.