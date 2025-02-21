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Posted 21 февраля, 05:58

Published 21 февраля, 05:58

Modified 21 февраля, 06:00

Updated 21 февраля, 06:00

С 21 по 24 февраля в Перми перекроют для движения ул. Карпинского

На выходные в Перми перекроют одну из востребованных улиц. Схема

21 февраля 2025, 05:58
Фото: Яндекс Карты.

С 21 по 24 февраля в Перми перекроют для движения ул. Карпинского

На участке улицы будут вестись работы по переустройству сетей водоснабжения.

С 23:00 21 февраля до 7:00 24 февраля временно будет прекращено движение транспорта на ул. Карпинского в Перми. Ограничения вводятся на отрезке от ул. Пашийской до ул. Льва Толстого, сообщают в краевом минтрансе.

На данном участке планируется проведение работ по переустройству сетей водоснабжения в рамках реконструкции ул. Карпинского.

Ранее стало известно, что власти Перми отказались от идеи построить дорогу через Мотовилихинские заводы.

#Пермь#Транспорт
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