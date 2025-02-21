properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 13:09

Published 21 февраля, 13:09

Modified 21 февраля, 13:11

Updated 21 февраля, 13:11

В Перми движение по Западному обходу перекрыла рухнувшая опора

На Западном обходе Перми движение перекрыто из-за рухнувшей опоры

21 февраля 2025, 13:09
Фото: Это Пермь.

В Перми движение по Западному обходу перекрыла рухнувшая опора

Сюжет
Пермская езда
Возможный путь объезда — через микрорайон Закамск.

Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 1084 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь (основное направление)» в направлении Краснокамска в связи с обрушением дорожного сооружения.

Ранее стало известно, что на Западном обходе Перми опора с камерами фотовидеофиксации рухнула на дорогу и заблокировала движение в обе стороны. На трассе пробка растянулась на 6 км.

По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. Возможный путь объезда через микрорайон Закамск.

Директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова насмерть придавило деревом. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.

Читайте также:
В Перми выявлен вандал, бивший стекла в остановкахКаждая четвертая поездка — бесплатно: власти Перми не справляются с «зайцами»Угрожал «разбить лицо». В Перми оштрафован атаковавший полицейского пермяк
#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Западный обход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика