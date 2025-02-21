На Западном обходе Перми движение перекрыто из-за рухнувшей опоры

Posted 21 февраля, 13:09
Published 21 февраля, 13:09
Modified 21 февраля, 13:11
Updated 21 февраля, 13:11
Госавтоинспекция Пермского края информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 1084 км автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь (основное направление)» в направлении Краснокамска в связи с обрушением дорожного сооружения.
Ранее стало известно, что на Западном обходе Перми опора с камерами фотовидеофиксации рухнула на дорогу и заблокировала движение в обе стороны. На трассе пробка растянулась на 6 км.
По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал. Возможный путь объезда через микрорайон Закамск.
Директора МУП «Коммунальные электрические сети» Николая Якимова насмерть придавило деревом. Подробности сообщают в Государственной инспекции труда по Пермскому краю.