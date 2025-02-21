От регионов требуют детей. Где ж их взять?

О чем шоу «Беременна в 16»? Совсем не о том, что можно рано родить и при этом быть счастливой. Посмотрели несколько серий. И что нам показывают? Никакого развития или саморазвития этих мамочек. Они не работают, не учатся, нет своего жилья, нет даже стремлений, не читают книг, не занимаются спортом. Их быт неустроен, их жизнь неустроена, как в нее, в эту неустроенность, поместить ребенка, а главное — зачем? У отцов этих детей тоже нет желания учиться и работать, строить карьеру, заниматься ребенком так, как завещают нам великие педагоги и психологи. В какой-то момент молодую семью и ребенка начинают тянуть бабушки (часто тоже разведенные, одинокие, неустроенные женщины)… Серьезно?! Таким должно быть общество? Это идеал семьи и семейного устройства? Благоприятная почва для воспитания будущих ответственных граждан?