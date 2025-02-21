От регионов требуют детей. Где ж их взять?

Posted 21 февраля, 02:00
Published 21 февраля, 02:00
Modified 21 февраля, 02:00
Updated 21 февраля, 02:00
«Мы стоим на грани демографической катастрофы», — эту фразу последние годы на разный лад мусолят представители федеральной власти. Особенно забеспокоились они в 2021 году, когда страна потеряла 2,4 млн человек (больше, чем за 1995 год, в «лихие девяностые»). По данным экспертов, это был самый «смертельный» год для России после потерь в Великой Отечественной войне.
Все последние события не способствуют росту рождаемости и снижению смертности. Мы вымираем, нас (жителей отдельно взятого Пермского края и всей большой России) становится всё меньше. За пять лет детское население Пермского края уменьшилось на 25 тыс. человек. В 2023 году в регионе родилось 23 020 детей, а умерло 33 тыс. жителей региона. При сохранении таких отрицательных темпов к 2040 году Пермский край уменьшится с 2,5 до 2,2 млн человек.
При этом средний возраст первородящих составляет нынче 29 лет (ранее был 26 лет и меньше). Знаете, кто дает прирост населения, кто заводит новых детей? Многодетные семьи! Видимо, по принципу «где тонко, там рвется, где толсто, там и прирастает». Но с поддержкой многодетных семей кардинально ситуация не меняется. Ну, не слышат их! Всё так же недоступен детский отдых в Пермском крае (путевки в лагеря по 59 тыс. рублей!), всё так же дорого стоят дополнительное образование, спорт, репетиторы…
А за демографическую проблему берутся и берутся, но с каких-то не тех концов. Судите сами.
Вместо того чтобы предложить стандартно необходимый для «рожания» детей набор (жилье/работа/детский сад), власти решили начать с азов. Так сказать, с процесса «зачинания». И вовсю пропагандируют любовь 16-летним детям.
В школах часть мероприятий, в том числе профориентационных, посвящена тому, что быть студентом — это не только возможность учиться, но и возможность встретить свою вторую половинку. «Смотрите, дети, — говорят школьникам, — очень много вокруг пар, которые со студенческой скамьи вместе, и успели они и детей родить, и образование получить. И вообще, надо активнее создавать семьи, надо активнее влюбляться и жениться, ведь это прекрасно, а главное — так просто».
Знаете ли, такие радужные картины, как школьникам рисуют, мы даже в сериалах на ТК «Россия» не встречали! Там и то жизнь более реальна, и можно заметить, что брак — это труд, а дети — еще более великий труд.
Очень советуют на уроках, встречах, разговорах о важном никуда не уезжать, оставаться здесь, потому что «где родился, там и пригодился». Тем более что половинка твоя точно где-то здесь, чуть ли не в соседнем подъезде, руку протяни — и «фата, марш Мендельсона, бебик».
Стоп. Понятно, что есть те самые романтические истории, когда они вместе со школьной скамьи и на всю жизнь. Но в большинстве случаев (в большинстве — тут статистика неумолима) ранние браки оканчиваются разводами: молодые мамы становятся мамами-одиночками, а отцы бегают от уплаты алиментов. Сколько матерей-одиночек в России? Почти 5 млн! Каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье. В Пермском крае — точно так же — в 30% семей дети воспитываются одной мамой.
Но светлые умы на самом высоком уровне продолжают придумывать, как заставить детей размножаться «после первого секса» (отрывок доклада профессора и член-корреспондента РАН Игоря Когана наделал шуму в интернете. Многие вспомнили свой первый сексуальный опыт и написали, мол, не дай бог, он закончился бы беременностью. Причем как женщины, так и мужчины отметили нежелательность подобного итога).
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре заявила, что надо вернуть школьные дискотеки, так как они создают «условия для романтических отношений». «Где наши школьные дискотеки? Всего 8% ребятишек хотят видеть себя в семейной жизни в возрасте 18–21 года. А всё почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание», — сказала Агре.
Заявление Агре также вызвало бурную общественную дискуссию. Блогер Лада Уварова, руководитель общественного движения «Петербургские родители» и создатель благотворительного фонда «Дети ждут», согласилась, что россиянки, особенно представительницы титульной нации, «особенно с высшим образованием, карьерно устремленные, хорошо зарабатывающие, с широким кругозором и регулярным маникюром» — рожают мало. В итоге в стране огромные территории и ресурсы, а людей нет и страшный дефицит рабочих рук.
«Но хочется задать маленький вопрос, — пишет Лада Уварова, — кто надо, чтобы рожали, и кого надо, чтобы рожали?.. Без оглядки, где жить, с кем жить, на что жить, обычно рожают люди, которые не думают. Это их стиль жизни. Рожают куда придется, живут как придется и с кем придется. Так же растят и детей — некачественно и безответственно».
И на помощь государства им рассчитывать не стоит. Ведь потом, когда молодые мамочки за помощью приходят, появляются мемы от чиновников о том, что «государство вас рожать не просило» (так просило или не просило?!), про «макарошки», которые всегда стоят одинаково. Или вообще, вспомним пермского депутата Сергея Клепцина с его шедевральным заявлением про детей, оставшихся без отцов: «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков». Таким детям было отказано в пособии!
Государству нужны люди, государству нужно, чтобы россиянки рожали. Но кого? Лада Уварова говорит (и она права) — «надо, чтобы рожали ответственные, социально компетентные, ресурсные. Их надо вдохновить рожать». Как поддерживает государство такие семьи — ресурсные, компетентные, многодетные — те семьи, которые растят «здоровых, спортивных, умных, ответственных, образованных, трудолюбивых граждан»? Те, которые растят детей для себя, в спину никто их не пихал… Да почти никак! По сравнению с затратами таких семей помощь государства им что «верхушка айсберга».
По сути, государство не семьи поддерживает, а стимулирует рождаемость. Для асоциальных семей это хорошо — они живут на пособия и при этом могут даже не работать. Для детей из этих семей — совсем не хорошо, как и для общества в целом.
Мы не можем жить, как раньше, когда «в поле рожали». И не должны возвращаться к «светлым воспоминаниям» про бараки, в которых было так тяжело, но счастливо, потому что мы были так молоды и рожали, не задумываясь о будущем.
На круглых столах, посвященных демографии, охотнее всего говорят о пропаганде семейных ценностей, и вообще о таком явлении, как семья. Почему-то кажется чиновникам и даже общественникам, что лубочные картинки со счастливыми лицами из рекламы майонеза могут заставить кого-то родить. Нет, не получится. Да и все последние, мягко говоря, лобовые попытки пропаганды семьи — неудачны. Это не реклама, а какая-то антиреклама.
О чем шоу «Беременна в 16»? Совсем не о том, что можно рано родить и при этом быть счастливой. Посмотрели несколько серий. И что нам показывают? Никакого развития или саморазвития этих мамочек. Они не работают, не учатся, нет своего жилья, нет даже стремлений, не читают книг, не занимаются спортом. Их быт неустроен, их жизнь неустроена, как в нее, в эту неустроенность, поместить ребенка, а главное — зачем? У отцов этих детей тоже нет желания учиться и работать, строить карьеру, заниматься ребенком так, как завещают нам великие педагоги и психологи. В какой-то момент молодую семью и ребенка начинают тянуть бабушки (часто тоже разведенные, одинокие, неустроенные женщины)… Серьезно?! Таким должно быть общество? Это идеал семьи и семейного устройства? Благоприятная почва для воспитания будущих ответственных граждан?
Ода материнству и детству — это, конечно, советский фильм «Однажды двадцать лет спустя». «Работаю мамой» — фраза, ставшая крылатой. И этот фильм совсем не про то, что нужно рожать в 16 лет, и не про то, что нужно рожать для государства. Он про ответственных родителей, про тех, кто понимает, какой это непростой труд — воспитывать детей. В фильме показано непростое, мягко говоря, отношение общества к многодетным, сложности, связанные с бытом, финансами, безопасностью детей, с разницей их характеров, которую надо учитывать при воспитании. Но если и способно киноискусство подвигнуть россиянок рожать, то только такими фильмами.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко не одобрил стремление женщин получать образование и строить карьеру перед тем, как рожать детей. По его мнению, из-за этой тенденции возникает бесплодие и другие проблемы. «Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», — сказал Мурашко. При этом у самого Мурашко двое детей, а у его жены высшее медицинское образование.
Кроме осуждения карьеристок, власти периодически возвращаются к теме абортов: предлагают их запретить или исключить из списка услуг, оказываемых в рамках ОМС. Глава фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам, отказавшимся от аборта, а детей передавать государству.
Альтернативой аборту, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, может стать пренатальное усыновление — усыновление детей еще в утробе. Если женщина забеременела и понимает, что у нее нет возможности воспитывать ребенка (например, из-за тяжелого финансового положения), она может обратиться в специализированные органы, где ей предложат выносить, родить ребенка, а потом передать другой семье, которая готова стать родителями для новорожденного. В чем здесь опасность? Принуждение, торговля детьми, мошенничество — это навскидку.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у нашей страны есть неплохой потенциал, чтобы выбраться из демографической ямы. По ее словам, в ближайшие три года могут родить 9 миллионов женщин, у которых либо еще нет детей, либо есть только один ребенок. Что мешает? 20-летним — отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода, 30-летним — страх ухудшения своего здоровья, страх родить нездорового ребенка, многодетным — отсутствие достойной поддержки со стороны государства.
А что же губернаторы, ведь им вменили в задачу (в KPI — показатели эффективности) — рост рождаемости и прочие демографические победы? Им теперь придется отдуваться по этой хайповой теме.
На федеральном уровне думали-думали, ничего не придумали. Даже предлагали сократить срок прерывания беременности по медпоказаниям (вообще с головой не дружат, если честно, такие «предлагатели»). А теперь что? Теперь все концы в воду, в смысле — в регионы.
Какое бы решение власти на местах ни приняли, будут бурные общественные дискуссии, потребуются финансовые вливания (хоть в пропаганду, хоть в пособия), будет критика, но уже не федералов, а местных. Нормальные начнут переманивать население из других регионов (лучшими условиями для молодых семей, студентов, вакансиями, зарплатами), а не нормальные запретят аборты. Хотя вероятнее всего будут просто «статистикой играть», потому что «рожать или не рожать» — дело семейное, не государственное.