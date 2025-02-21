Пермский краевой суд оставил полицейского, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Адвокат представила ряд доводов в пользу Лактионова и сочла работу следователей некорректной. Защита просила приобщить к делу копии паспорта супруги майора МВД, документов о кредитах, грамот силового ведомств, в том числе, врученных от лица президента РФ Владимира Путина. Анна Краева отметила, что подсудимый активно сотрудничает со следствием, за 30 лет службы в органах у него нет ни одного взыскания, коллеги отзываются о нем положительно, в 2014 году силовик обеспечивал порядок на Олимпиаде в Сочи, ранее судим не был. Кроме того, имеет несовершеннолетнюю дочь.