Пермский краевой суд оставил полицейского, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Posted 21 февраля, 11:25
Published 21 февраля, 11:25
Modified 21 февраля, 11:27
Updated 21 февраля, 11:27
Пермский краевой суд оставил без изменений решение Свердловского районного суда в отношении бывшего начальника спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, Алексея Лактионова. Заседание сегодня, 21 февраля, провела судья Ирина Шестакова. Адвокат Анна Краева ходатайствовала о смягчении меры подзащитному, сейчас он находится в СИЗО. Мужчина участвовал в процессе посредством видеоконференцсвязи.
Адвокат представила ряд доводов в пользу Лактионова и сочла работу следователей некорректной. Защита просила приобщить к делу копии паспорта супруги майора МВД, документов о кредитах, грамот силового ведомств, в том числе, врученных от лица президента РФ Владимира Путина. Анна Краева отметила, что подсудимый активно сотрудничает со следствием, за 30 лет службы в органах у него нет ни одного взыскания, коллеги отзываются о нем положительно, в 2014 году силовик обеспечивал порядок на Олимпиаде в Сочи, ранее судим не был. Кроме того, имеет несовершеннолетнюю дочь.
Помимо этого, по мнению адвоката, расследование было проведено формально и вина ее подзащитного ничем не покреплена, «в постановлении СК допущены нарушения и произошла подмена понятия».
В ходе заседания судья предоставила слово Лактионову. По его словам, ему не позволяют общаться с семьей, он страдает гипертонией, его несовершеннолетняя дочь испытывает стресс от происходящего. Однако суд все эти доводы не убедили. Краевая инстанция оставила приговор Свердловского суда без изменений. Бывший полицейский продолжает оставаться под стражей.
Начальнику спецприемника инкриминируют похищение премий, предназначенных для его сотрудников, на сумму более 800 тыс. рублей.