properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:25

Published 21 февраля, 11:25

Modified 21 февраля, 11:27

Updated 21 февраля, 11:27

Пермский краевой суд оставил полицейского, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

Пермский краевой суд оставил полицейского, обвиняемого в мошенничестве, под стражей

21 февраля 2025, 11:25
Фото: 1MI.
Суд отказался смягчить меру пресечения экс-начальнику спецприемника.

Пермский краевой суд оставил без изменений решение Свердловского районного суда в отношении бывшего начальника спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту, Алексея Лактионова. Заседание сегодня, 21 февраля, провела судья Ирина Шестакова. Адвокат Анна Краева ходатайствовала о смягчении меры подзащитному, сейчас он находится в СИЗО. Мужчина участвовал в процессе посредством видеоконференцсвязи.

Адвокат представила ряд доводов в пользу Лактионова и сочла работу следователей некорректной. Защита просила приобщить к делу копии паспорта супруги майора МВД, документов о кредитах, грамот силового ведомств, в том числе, врученных от лица президента РФ Владимира Путина. Анна Краева отметила, что подсудимый активно сотрудничает со следствием, за 30 лет службы в органах у него нет ни одного взыскания, коллеги отзываются о нем положительно, в 2014 году силовик обеспечивал порядок на Олимпиаде в Сочи, ранее судим не был. Кроме того, имеет несовершеннолетнюю дочь.

Помимо этого, по мнению адвоката, расследование было проведено формально и вина ее подзащитного ничем не покреплена, «в постановлении СК допущены нарушения и произошла подмена понятия».

В ходе заседания судья предоставила слово Лактионову. По его словам, ему не позволяют общаться с семьей, он страдает гипертонией, его несовершеннолетняя дочь испытывает стресс от происходящего. Однако суд все эти доводы не убедили. Краевая инстанция оставила приговор Свердловского суда без изменений. Бывший полицейский продолжает оставаться под стражей.

Начальнику спецприемника инкриминируют похищение премий, предназначенных для его сотрудников, на сумму более 800 тыс. рублей.

Читайте также:
Заседание по делу обвиняемого в мошенничестве пермского полицейского перенесеноВ Ульяновске силовики задержали технического директора Пермских теплосетейВ школе Чайковского работали трое учителей без справок о судимости
#Суд#Полиция#Закон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика