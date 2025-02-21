Почти 4 тыс. участников со всех регионов РФ подали заявки на конкурс «Создай Наше»

Posted 21 февраля, 09:59
Published 21 февраля, 09:59
Modified 21 февраля, 10:24
Updated 21 февраля, 10:24
Самое больше количество заявок прислали участники из Москвы (192), Республики Татарстан (131) и Краснодарского края (130).
В числе регионов-лидеров по количеству направленных заявок также Санкт-Петербург (105), Московская область (101), Республика Башкортостан (95), Нижегородская область (88), Иркутская область (71), Самарская область (71) и Приморский край (66).
«В этом году конкурс „Создай Наше“ по праву можно назвать всероссийским. Уже за первые недели мы получили заявки со всех регионов России от молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть свой бизнес. В этом году в финале конкурса, помимо денежного вознаграждения в 1 млн рублей, будут предусмотрены специальные номинации от крупнейших компаний страны, в рамках которых ребята смогут получить возможности акселерации на их базе своих проектов», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В этом году открыто два направления — «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». Каждый участник сможет пройти обучение по основам предпринимательской
деятельности, а затем разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. По итогам конкурса эксперты определят 30 победителей, которые получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП. Имена победителей будут названы 26 мая во время торжественной церемонии награждения.
«Конкурс „Создай Наше“ стал настоящим драйвером молодежных инициатив: уже в первые недели мы видим беспрецедентный отклик — тысячи заявок из всех регионов страны, включая новые территории. Особенно важно, что проект объединяет не только действующих предпринимателей, но и тех, кто только делает первые шаги в бизнесе, предоставляя им инструменты для роста: от образовательных программ до акселерации с ведущими экспертами. АСИ видит своей задачей создать для участников „зелёный коридор“ — среду, где талантливые идеи превращаются в реальные проекты, усиливающие экономику регионов», — отметил Александр Вайно, директор Направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.
Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай Наше» — совместный проект Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны. Впервые конкурс проводился в 2024 году.
Справка:
Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через МСП Банк, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи МСП Лизинг, дочерней компании Корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.