Покататься на старом женихе и утопить чучело. Как олдскульно отметить Масленицу

Posted 21 февраля, 10:01
Published 21 февраля, 10:01
Modified 21 февраля, 10:03
Updated 21 февраля, 10:03
Масленица-2025 будет длиться с 24 февраля до 2 марта. Суть Масленицы — проводы зимы и встреча весны. Ученый Владимир Пропп считал, что этот праздник возник из земледельческого обряда. Люди верили, что мертвые, находясь под землей, могут влиять на плодородие почвы, поэтому их угощали блинами, которые считались поминальным блюдом. Блины приносили на могилы предков или оставляли на окне, чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве. В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — ходили «прощаться» на кладбище. «Похороны» чучела Масленицы также должны были обеспечить хороший урожай.
Каждый день Масленицы имеет своё название и традиции. В музее «Хохловка» Properm.ru рассказали подробно, как отмечали на Урале этот праздник.
Первый день масленичной недели называется «Встреча». С понедельника начиналось приготовление оладий и блинов из ячменной, овсяной, гречишной или ржаной муки. Стряпали шаньги, пироги, готовили «катышки» — небольшие кусочки сдобного теста, запеченные в масле.
Некоторые начинали делать масленичные чучела. В Ординском районе чучело делали из нескольких снопов, на которые надевали одежду, а в Гайнском районе надевали фуфайку на пень.
Второй день масленичной недели — «Заигрыш». С первых дней Масленицы ходили в гости: пели, плясали и играли. Молодежь и дети начинали кататься с гор. Катались на старых, ненужных вещах: на березовых вениках, рогожках, корытах.
Масленица считается праздником, знаменующим окончание свадебного сезона. Кроме обрядности, связанной с молодоженами, на масленичной неделе публично осуждали молодежь, имевшую возможность, но так и не вступившую в брак. Например, было распространено катание с масленичной горы на «старых женихах», т. е. парнях, преодолевших рубеж брачного возраста.
Третий день — «Лакомка». Считалось, что в этот день нужно съесть как можно больше всего вкусного. Как говорили в народе: «сколько раз собака хвостом махнет». На масленичный стол подавали блины, оладьи, сырники, сметану, творог, шаньги.
Четвертый день — «Разгул», начало «Широкой масленицы». В широкую Масленицу — четверг–воскресенье — уже не работали. Обязательно катались на лошадях. К катанию готовились за несколько недель до праздника: лошадей начинали кормить овсом, тщательно расчесывали гривы, чистили праздничную упряжь.
День пятый — «Тещины вечерки». В этот день было принято ходить к родственникам невесты, а зятя «испытывали» горячими блинами.
Вот как об этом вспоминали в деревне Пож Юрлинского района: «На хлибины ездили на Масленицу к тёще на блины, у тёщи жених с невестой обязательно должны были ночевать. Тёща там блины пекёт, утром. Напечёт, зять еще в постели, тёща возьмет первый блин со сковорды-то да зятю бросит на голову, бросит да ещё не на голову попадёт, на шею куда-ко, и прикалит». (Фрагмент книги этнолога Александра Черных «Русский народный календарь в Прикамье. Зима»).
Шестой день — «Золовкины посиделки». В Прикамье в этот день было принято посещать родню и молодоженов. Участниками обходов могли быть все жители деревни или, например, только женщины преклонного возраста или только родственники. Молодая жена должна была угостить пришедших пивом или брагой, а те ее за это целовали. В это время девушки старались одеться красиво: цветные платки, новые полушубки, праздничные валенки.
Седьмой и последний день — «Прощеное воскресенье». Это вершина масленичного гуляния. Прощание с Масленицей — не только сжигание масленичного чучела (в Чердынском районе Масленицу топили в реке) и старой утвари, на которой катались с горы, но и очищение жилища. Один из важных обычаев этого дня — просить прощения. Иногда для этого совершали обход домов: младшие просили прощения у старших, старшие — у младших. Со следующего дня начинался Великий пост.
Погрузиться в этноатмосферу можно будет в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». В воскресенье, 2 марта, там пройдут масленичные гуляния. Будут работать сразу три праздничных площадки: рядом с усадьбой Ф. Ф. Васильевой — «Ядрёная Масленица», на солекомплексе и у ветряной мельницы — «Озорная Масленица», на торжке — «Щедрая Масленица». Гости смогут трижды попрощаться с зимой и сжечь три больших масленичных чучела: в 12:00, 14:00 и 16:00.
Перед посетителями выступят театральные и фольклорные коллективы. Гости смогут принять участие в традиционном масленичном ряжении, испытают силу и ловкость в покорении масленичного столба, покатаются с горок и в санях, запряженными лошадьми. Все это можно сделать у Сторожевой башни.
На единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне каждый час будут звучать колокола. Можно будет услышать Благовест и Воскресный звон, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений «Тишина» будут знакомить со старинным пением по крюкам.
Среди масленичных забав: взятие снежной крепости, снежковые бои, масленичные балаганы, скоморохи, битва частушек, кадрили. Ярмарочные ряды будут работать целый день.
Масленица в «Хохловке» пройдет 2 марта с 10:30 до 17:00. Билеты можно приобрести заранее на сайте Пермского краеведческого музея или в день проведения мероприятия в кассах музея «Хохловка».