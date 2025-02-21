Покататься на старом женихе и утопить чучело. Как олдскульно отметить Масленицу

Масленица-2025 будет длиться с 24 февраля до 2 марта. Суть Масленицы — проводы зимы и встреча весны. Ученый Владимир Пропп считал, что этот праздник возник из земледельческого обряда. Люди верили, что мертвые, находясь под землей, могут влиять на плодородие почвы, поэтому их угощали блинами, которые считались поминальным блюдом. Блины приносили на могилы предков или оставляли на окне, чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве. В последний день Масленицы — Прощеное воскресенье — ходили «прощаться» на кладбище. «Похороны» чучела Масленицы также должны были обеспечить хороший урожай.