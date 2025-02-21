Полиция разбирается с подростковой дракой в Перми

Posted 21 февраля, 03:57
Published 21 февраля, 03:57
Modified 21 февраля, 09:56
Updated 21 февраля, 09:56
В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись с дракой между подростками, сообщают в полиции. Речь идет об опубликованном в канале «ЧП Пермь» видео, где группа несовершеннолетних дерется на снегу якобы у лицея №3.
По данному факту общений в органы внутренних дел обращений не поступало, — указывается в официальном сообщении полиции.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Индустриального района Перми проверят опубликованные в канале факты. Все участники инцидента и обстоятельства случившегося будут установлены.