Полиция разбирается с подростковой дракой в Перми

В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись с дракой между подростками, сообщают в полиции. Речь идет об опубликованном в канале «ЧП Пермь» видео, где группа несовершеннолетних дерется на снегу якобы у лицея №3.