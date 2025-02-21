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Posted 21 февраля, 03:57

Published 21 февраля, 03:57

Modified 21 февраля, 09:56

Updated 21 февраля, 09:56

Полиция разбирается с подростковой дракой в Перми

Полиция разбирается с подростковой дракой в Перми

21 февраля 2025, 03:57
Фото: Изображение Midjourney.
Мальчики избивали одноклассника на снегу рядом с пермским лицеем.

В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись с дракой между подростками, сообщают в полиции. Речь идет об опубликованном в канале «ЧП Пермь» видео, где группа несовершеннолетних дерется на снегу якобы у лицея №3.

По данному факту общений в органы внутренних дел обращений не поступало, — указывается в официальном сообщении полиции.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Индустриального района Перми проверят опубликованные в канале факты. Все участники инцидента и обстоятельства случившегося будут установлены.

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#Общество#Чп#Массовая драка#Уличная драка
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