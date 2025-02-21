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Posted 21 февраля, 06:13

Published 21 февраля, 06:13

Modified 21 февраля, 06:15

Updated 21 февраля, 06:15

Когда в 2025 году родительский день

Родительский день в 2025 году — традиции, приметы, суеверия

21 февраля 2025, 06:13
Фото: 1MI. Когда в 2025 году родительский день
Сюжет
Традиции
Родительская суббота — так неофициально называется день, в который принято поминать умерших. Таких дней в православном календаре несколько. Когда в 2025 году будут родительские дни и в какие даты, какие традиции с ними связаны — рассказываем в этом материале.

Родительские дни 2025 года по церковному календарю

Согласно православной традиции, принято поминать ушедших в мир иной родственников, близких. В церковном календаре для этого выделены соответствующие дни — так называемые родительские субботы. Преимущественно они выпадают именно на выходные, но бывает и так, что поминальные дни приходятся и на будни.

Родительские субботы в 2025 году по церковному календарю:

  • 22 февраля.
  • 15 марта.
  • 22 марта.
  • 29 марта.
  • 9 мая.
  • 29 апреля 2025 года — Радоница.
  • 7 июня.
  • 11 сентября.
  • 11 ноября.

Откуда взялось это название — родительская суббота?

Прямым образом с поминанием именно усопших отцов и матерей эти дни не связаны. Дело в том, что раньше под словом «родители» было принято понимать не только их самих, но и всех родственников, предков.

В родительские дни принято возносить молитвы за упокоение душ умерших
В родительские дни принято возносить молитвы за упокоение душ умерших. Фото: 1MI

В чем смысл родительских дней в 2025 году

Следуя традициям православной церкви, поминать умерших полагается регулярно, как правило, в субботу. Однако родительские субботы имеют особое значение. Большая часть этих дней имеет отношение к церковным праздникам, в том числе, к Пасхе, а также к Великому Посту.

Что принято делать в родительские дни?

  • Посещать церкви.
  • Возносить молитвы за упокоение душ умерших.
  • Ставить свечи.

Можно ли ездить на кладбище в родительские дни?

Прямого запрета на это нет, однако священнослужители подчеркивают: важнее всего именно посетить храм и помолиться за умерших. Ну, а поездки на кладбище в поминальные дни и уборка могил — скорее, светская традиция.

Когда поминать умерших по церковному календарю в 2025 году

Родительские дни в 2025 году делятся на две категории.

  1. Первая — дни, которые ежегодно выпадают на одни и те же даты.
  2. Вторая — так называемые плавающие даты. Они меняются по той причине, что привязаны с православным праздникам, часть которых тоже всегда приходится на разные даты и дни.
В родительские дни принято посещать храмы и ставить свечи
В родительские дни принято посещать храмы и ставить свечи. Фото: 1MI
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Когда родительские дни в 2025 году

В 2025 году православные верующие смогут почтить память усопших в несколько особых дней:

  • Первая по счету родительская суббота в 2025 году — 22 февраля. Она называется Мясопустной, другое название — Вселенская родительская суббота. Спустя неделю у верующих начинается Великий Пост.
  • На период Великого Поста в 2025 году выпадает три поминальных дня — это 15, 22 и 29 марта.
  • Уже после Пасхи наступает Радоница. В 2025 году этот день выпадает на 29 апреля.
  • 9 мая, даже если этот день выпадает не на субботу, верующие поминают погибших в период Великой Отечественной войны.
  • Следующая по счету родительская суббота — Троицкая, в 2025 году она выпадает на 7 июня.
  • Затем, уже в ноябре, наступает последний в году такой день. Он называется Дмитриевской родительской субботой, в 2025 году выпадает на 1 ноября.
Первая по счету родительская суббота в 2025 году — 22 февраля.
Первая по счету родительская суббота в 2025 году — 22 февраля.. Фото: 1MI
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Вселенские поминальные дни в 2025 году

Вселенскими считаются две родительские субботы — Мясопустная и Троицкая. Почему они так называются? По той причине, что в эти дни православные люди молятся не только за своих умерших близких и родных, но и вообще за всех, кто ушел в мир иной.

Радоница в 2025 году

Радоница (или Радуница) — неофициальное название Троицкой родительской субботы. В 2025 году она выпадает на вторник.

В Троицкий родительский день верующие ходят в храмы, возносят за своим усопших молитвы, участвуют в богослужениях. Благочестивая традиция — жертвовать деньги и продукты нуждающимся, делать добрые дела. Они тоже считаются своего рода молитвой за упокой душ умерших людей.

Димитриевская родительская суббота в 2025 году

В 2025 году она выпадает на 1 ноября. По церковному календарю он связан с памятью святого Димитрия Солунского, великомученика, а также святого князя Дмитрия Донского. Считается, что этот поминальный день и связанные с ним традиции появились после битвы на Куликовом поле.

В Димитриевскую родительскую субботу принято поминать воинов, погибших на поле боя, а после них — уже всех остальных умерших.

В Димитриевскую родительскую субботу принято поминать воинов, погибших на поле боя
В Димитриевскую родительскую субботу принято поминать воинов, погибших на поле боя. Фото: 1MI

Дни поминовения воинов в 2025 году по церковному календарю

9 мая в православной церкви принято поминать погибших в Великую Отечественную войну. Этот поминальный день считается в церковном календаре самым «молодым» — он появился в середине 90-х годов.

11 сентября — день поминовения воинов, которые исповедовали православную веру, и положили свои жизни за Отечество и царя. В церковном календаре он появился во время Русско-турецкой войны. Надо отметить, что эта дата распространена менее широко по сравнению с остальными поминальными днями. В некоторых церквях в этот день не служат панихиды.

Родительские дни — традиции, церковные службы

Согласно церковному календарю, день начинается не с утра, а с вечера предыдущего. Так что и в родительские субботы первые службы проходя накануне вечером — они называются «парастас». На следующий день в церквях служат литургии, после них — панихиды.

Перед богослужениями и панихидой можно и нужно подавать записки с именами усопших. Важно отметить, что указывать можно имена только тех, кто был крещен в православной церкви.

Одна из главных традиций родительских дней — милостыня и любая благотворительность в целом. В храм можно принести продукты, которые служители раздают малоимущим, бедным людям.

Одна из главных традиций родительских дней — милостыня и любая благотворительность в целом
Одна из главных традиций родительских дней — милостыня и любая благотворительность в целом. Фото: 1MI

Как вести себя на кладбище в родительские дни?

Люди, которые строго соблюдают православные традиции и правила, знают о том, что церковь не одобряет посещение погостов и тем более принятие пищи на могилах. С церковной точки зрения это традиция языческая, не имеющая с православной верой ничего общего. Однако в нашей стране она по-прежнему сильна, поэтому многие в поминальные дни посещают кладбища, приносят продукты и даже оставляют их на могилах. Кроме того, не возбраняется и уборка могилы.

В родительские дни на кладбище не возбраняется уборка могилы
В родительские дни на кладбище не возбраняется уборка могилы. Фото: pxhere.com

Что нельзя делать в родительские дни в 2025 году

В отношении родительских суббот действуют определенные запреты, вполне однозначные. Так, в эти дни необходимо воздержаться от застолий, тем более с употреблением алкогольных напитков. Трапеза должна быть поминальной, то есть, умеренной, спокойной и скромной.

Не принято отказывать подать милостыню в родительскую субботу, если о ней просит нуждающийся человек.

Также не рекомендуется посвящать этот день домашним хлопотам. Стоит постараться сделать все дела заранее.

Нельзя вступать в конфликты, ссориться.

Родительские дни — приметы

Православные люди не верят в приметы и считают любое суеверие грехом. Однако с поминальными днями ряд примет все-таки связан.

  • К примеру, принято считать, что в эти дни нельзя ничего приносить с кладбища домой, особенно если это найденные на земле вещи.
  • Как правило, на поминальные дни не планируют никаких празднований и торжеств. Так что, если на Вселенскую или любую другую поминальную субботу выпадает, к примеру, день рождения, его стараются отпраздновать уже на следующий день.
  • Согласно еще одной примете, накануне родительского дня может присниться вещий сон.
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