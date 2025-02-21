Родительский день в 2025 году — традиции, приметы, суеверия

Posted 21 февраля, 06:13
Published 21 февраля, 06:13
Modified 21 февраля, 06:15
Updated 21 февраля, 06:15
Согласно православной традиции, принято поминать ушедших в мир иной родственников, близких. В церковном календаре для этого выделены соответствующие дни — так называемые родительские субботы. Преимущественно они выпадают именно на выходные, но бывает и так, что поминальные дни приходятся и на будни.
Родительские субботы в 2025 году по церковному календарю:
Откуда взялось это название — родительская суббота?
Прямым образом с поминанием именно усопших отцов и матерей эти дни не связаны. Дело в том, что раньше под словом «родители» было принято понимать не только их самих, но и всех родственников, предков.
Следуя традициям православной церкви, поминать умерших полагается регулярно, как правило, в субботу. Однако родительские субботы имеют особое значение. Большая часть этих дней имеет отношение к церковным праздникам, в том числе, к Пасхе, а также к Великому Посту.
Что принято делать в родительские дни?
Можно ли ездить на кладбище в родительские дни?
Прямого запрета на это нет, однако священнослужители подчеркивают: важнее всего именно посетить храм и помолиться за умерших. Ну, а поездки на кладбище в поминальные дни и уборка могил — скорее, светская традиция.
Родительские дни в 2025 году делятся на две категории.
В 2025 году православные верующие смогут почтить память усопших в несколько особых дней:
Вселенскими считаются две родительские субботы — Мясопустная и Троицкая. Почему они так называются? По той причине, что в эти дни православные люди молятся не только за своих умерших близких и родных, но и вообще за всех, кто ушел в мир иной.
Радоница (или Радуница) — неофициальное название Троицкой родительской субботы. В 2025 году она выпадает на вторник.
В Троицкий родительский день верующие ходят в храмы, возносят за своим усопших молитвы, участвуют в богослужениях. Благочестивая традиция — жертвовать деньги и продукты нуждающимся, делать добрые дела. Они тоже считаются своего рода молитвой за упокой душ умерших людей.
В 2025 году она выпадает на 1 ноября. По церковному календарю он связан с памятью святого Димитрия Солунского, великомученика, а также святого князя Дмитрия Донского. Считается, что этот поминальный день и связанные с ним традиции появились после битвы на Куликовом поле.
В Димитриевскую родительскую субботу принято поминать воинов, погибших на поле боя, а после них — уже всех остальных умерших.
9 мая в православной церкви принято поминать погибших в Великую Отечественную войну. Этот поминальный день считается в церковном календаре самым «молодым» — он появился в середине 90-х годов.
11 сентября — день поминовения воинов, которые исповедовали православную веру, и положили свои жизни за Отечество и царя. В церковном календаре он появился во время Русско-турецкой войны. Надо отметить, что эта дата распространена менее широко по сравнению с остальными поминальными днями. В некоторых церквях в этот день не служат панихиды.
Согласно церковному календарю, день начинается не с утра, а с вечера предыдущего. Так что и в родительские субботы первые службы проходя накануне вечером — они называются «парастас». На следующий день в церквях служат литургии, после них — панихиды.
Перед богослужениями и панихидой можно и нужно подавать записки с именами усопших. Важно отметить, что указывать можно имена только тех, кто был крещен в православной церкви.
Одна из главных традиций родительских дней — милостыня и любая благотворительность в целом. В храм можно принести продукты, которые служители раздают малоимущим, бедным людям.
Как вести себя на кладбище в родительские дни?
Люди, которые строго соблюдают православные традиции и правила, знают о том, что церковь не одобряет посещение погостов и тем более принятие пищи на могилах. С церковной точки зрения это традиция языческая, не имеющая с православной верой ничего общего. Однако в нашей стране она по-прежнему сильна, поэтому многие в поминальные дни посещают кладбища, приносят продукты и даже оставляют их на могилах. Кроме того, не возбраняется и уборка могилы.
В отношении родительских суббот действуют определенные запреты, вполне однозначные. Так, в эти дни необходимо воздержаться от застолий, тем более с употреблением алкогольных напитков. Трапеза должна быть поминальной, то есть, умеренной, спокойной и скромной.
Не принято отказывать подать милостыню в родительскую субботу, если о ней просит нуждающийся человек.
Также не рекомендуется посвящать этот день домашним хлопотам. Стоит постараться сделать все дела заранее.
Нельзя вступать в конфликты, ссориться.
Православные люди не верят в приметы и считают любое суеверие грехом. Однако с поминальными днями ряд примет все-таки связан.