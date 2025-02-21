С пермской «Кама Шиппинг» взыскивают затраты на ликвидацию разлива нефти

Posted 21 февраля, 02:37
Published 21 февраля, 02:37
Modified 21 февраля, 02:39
Updated 21 февраля, 02:39
Арбитражный суд Краснодарского края принял к рассмотрению иск ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама Шиппинг», ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волготранснефть» о солидарном взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, следует из данных судебной картотеки.
Рассмотрение иска назначено на 10 марта. Сумма требований в картотеке дела не обозначена.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба» — это государственное учреждение. Ведомство является аварийно-спасательное и поисково-спасательное обеспечение в сфере морской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормами международного права в рамках компетенции учреждения. «Морспасслужба» составляет основу сил и средств постоянной готовности функциональных подсистем РСЧС на море, руководство которыми осуществляет Росморречфлот.
Как сообщает «РИА-Новости», представитель компании «Кама Шиппинг» Олег Накаряков вчера при рассмотрении другого иска заявил, что крушение танкера «Волгонефть-212» произошло в результате форс-мажорных обстоятельств в виде шторма, которые «предугадать невозможно».
Это заявление он сделал в рамках арбитражного процесса, в ходе которого транспортная прокуратура привлекает общество к административной ответственности о ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов). Вчера же суд начал рассматривать апелляционную жалобу пермской кампании на решение о назначении штрафа.
Неделю назад Арбитражный суд Краснодарского края назначил «Волгатранснефти» — владельцу «Волгонефти-239» административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента, такой же штраф был назначен «Волгонефти-109», «Волгонефти-270». Суд также вынес решения по судну «Прикамье», оштрафовав ООО «Кама Шиппинг» на 30 тыс. рублей.
ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Происшествие унесло жизнь 1-го моряка, 13 членов экипажа спасены. В Черное море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Волонтеры и экологи до сих пор очищают побережья Анапы и Крыма.