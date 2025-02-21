Сколько времени в Прикамье сохранится морозная погода? Рассказали синоптики

Posted 21 февраля, 03:31
Published 21 февраля, 03:31
Modified 21 февраля, 03:33
Updated 21 февраля, 03:33
Морозная и солнечная погода, с большим перепадом температуры воздуха ночью и днем и слабым ветром, продлится до вторника 25 февраля, сообщают в Пермской ЦГМС. Такая погода свойственна для февраля, уточняют синоптики.
Совсем без осадков тоже не обойдется. В ночные и утренние часы в Пермском крае будут формироваться туманы и изморозь.
Погода в Прикамье в ближайшие дня будет морозной:
В Перми по прогнозу на четыре дня будет немного теплее: