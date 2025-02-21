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Posted 21 февраля, 03:31

Published 21 февраля, 03:31

Modified 21 февраля, 03:33

Updated 21 февраля, 03:33

Сколько времени в Прикамье сохранится морозная погода? Рассказали синоптики

Сколько времени в Прикамье сохранится морозная погода? Рассказали синоптики

21 февраля 2025, 03:31
Фото: properm.ru.
Наступившая в конце февраля морозная и солнечная погода обычна для этого времени года.

Морозная и солнечная погода, с большим перепадом температуры воздуха ночью и днем и слабым ветром, продлится до вторника 25 февраля, сообщают в Пермской ЦГМС. Такая погода свойственна для февраля, уточняют синоптики.

Совсем без осадков тоже не обойдется. В ночные и утренние часы в Пермском крае будут формироваться туманы и изморозь.

Погода в Прикамье в ближайшие дня будет морозной:

  • в пятницу 21 февраля ночью -21…-16°С, по югу в низинах -28…-23°С, днем -14…-9°С;
  • в субботу 22 февраля ночью -21…-16°С, по югу в низинах -28…-23°С, по северу при натекании облачности -15…-10°С, днем -12…-7°С;
  • в воскресенье 23 февраля ночью -21…-16°С, в низинах до -26°С, по северу при натекании облачности -15…-10°С, днем -10…-5°С;
  • в понедельник 24 февраля ночью -25…-20°С, при натекании облачности до -15°С, днем -10…-5°С.

В Перми по прогнозу на четыре дня будет немного теплее:

  • 21 февраля ночью -21…-19°С, днем -11…-9°С;
  • 22 февраля ночью -19…-17°С, днем -10…-8°С;
  • 23 февраля ночью -20…-18°С, днем -9…-7°С;
  • 24 февраля ночью -21…-19°С, днем -9…-7°С.
#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Прогноз
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