properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 10:10

Published 21 февраля, 10:10

Modified 21 февраля, 10:24

Updated 21 февраля, 10:24

В Перми СУ СКР проверяет обстоятельства по факту избиения школьника

Следователи проводят проверку из-за избитого школьника в Перми

21 февраля 2025, 10:10
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми СУ СКР проверяет обстоятельства по факту избиения школьника

Орган выясняет обстоятельства драки.

После публикации видеозаписи избиения несовершеннолетнего группой подростков следственные органы СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

Орган устанавливает подробности произошедшего. Стали известны также личности трех участников потасовки.

Напоминаем, сегодня, 21 февраля, появилось видео драки между подростками, которое опубликовал телеграм-канал «ЧП-Пермь». На видео видно, как школьника ставят на колени и заставляют извиняться перед некой Полиной.

Читайте также:
Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку причин драки в пермском лицееПермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тысяч рублейПермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять лет
#Общество#Чп#Массовая драка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика