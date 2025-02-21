Следователи проводят проверку из-за избитого школьника в Перми

Posted 21 февраля, 10:10
Published 21 февраля, 10:10
Modified 21 февраля, 10:24
Updated 21 февраля, 10:24
После публикации видеозаписи избиения несовершеннолетнего группой подростков следственные органы СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).
Орган устанавливает подробности произошедшего. Стали известны также личности трех участников потасовки.
Напоминаем, сегодня, 21 февраля, появилось видео драки между подростками, которое опубликовал телеграм-канал «ЧП-Пермь». На видео видно, как школьника ставят на колени и заставляют извиняться перед некой Полиной.