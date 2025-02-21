properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 06:31

Published 21 февраля, 06:31

Modified 21 февраля, 06:33

Updated 21 февраля, 06:33

Цены на хлеб в России могут вырасти на 10-12%

Цены на хлеб в России могут вырасти на 10-12%

21 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.

Цены на хлеб в России могут вырасти на 10-12%

Крупные производители хлебобулочных изделий уведомили об этом ритейлеров.

С 1 марта изменятся цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщают «Ведомости». Производители предупредили торговые сети, что рост отпускных цен у хлебозаводов составит 10-12%.

Изменения связаны с удорожанием логистики и сырья, повышением налоговой нагрузки, уточняет издание со ссылкой на близкие к ритейлерам источники.

Между тем, по данным «Пермьстат» за январь 2025 года, средняя стоимость кг хлеба в Прикамье колеблется от 84,36 рублей до 101,11 рубля. То есть булка хлеба 400 г в среднем стоит от 33,74 до 40,44 рубля. Цены за прошедший год не изменились, следует из ежемесячного отчета ведомства.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 годы цены на продовольственные товары увеличились на 1,4%, сильнее всего подорожали грибы и огурцы.

Читайте также:
«Домклик»: кв. метр в готовом коттедже обходится на 66% дешевле, чем в новостройкеВ Перми скидка за новостройки в январе превысила 6%Как пермякам уменьшить расход воды и сэкономить на оплате ЖКУ в 2025 году
#Экономика#Цены#Цены растут#Потребительские цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика