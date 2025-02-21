Цены на хлеб в России могут вырасти на 10-12%

Между тем, по данным «Пермьстат» за январь 2025 года, средняя стоимость кг хлеба в Прикамье колеблется от 84,36 рублей до 101,11 рубля. То есть булка хлеба 400 г в среднем стоит от 33,74 до 40,44 рубля. Цены за прошедший год не изменились, следует из ежемесячного отчета ведомства.