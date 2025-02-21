Цены на хлеб в России могут вырасти на 10-12%

Posted 21 февраля, 06:31
Published 21 февраля, 06:31
Modified 21 февраля, 06:33
Updated 21 февраля, 06:33
С 1 марта изменятся цены на хлеб и хлебобулочные изделия, сообщают «Ведомости». Производители предупредили торговые сети, что рост отпускных цен у хлебозаводов составит 10-12%.
Изменения связаны с удорожанием логистики и сырья, повышением налоговой нагрузки, уточняет издание со ссылкой на близкие к ритейлерам источники.
Между тем, по данным «Пермьстат» за январь 2025 года, средняя стоимость кг хлеба в Прикамье колеблется от 84,36 рублей до 101,11 рубля. То есть булка хлеба 400 г в среднем стоит от 33,74 до 40,44 рубля. Цены за прошедший год не изменились, следует из ежемесячного отчета ведомства.
Ранее сообщалось, что в январе 2025 годы цены на продовольственные товары увеличились на 1,4%, сильнее всего подорожали грибы и огурцы.