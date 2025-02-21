У портала Properm. ru теперь новый владелец

Posted 21 февраля, 12:32
Published 21 февраля, 12:32
Modified 21 февраля, 12:34
Updated 21 февраля, 12:34
Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI, портал Properm.ru) стал медиахолдинг МАЕР. Об этом сообщили в компании.
Медиахолдинг МАЕР приобрел 100% долей в ООО «ПремьерМедиаИнвест», которое владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России, объединенных под брендом «Холдинг 1MI». Подписание договора купли-продажи и передача прав состоялись 19 февраля текущего года. Оперативным управлением холдинга 1MI займутся представители МАЕР.
МАЕР — один из крупнейших федеральных рекламных операторов. Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.
«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«Медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий. Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме», — добавил Константин Майор.
1MI — многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России сетей общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях. 1MI включает 26 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в социальных медиа. Холдинг входит в топ-5 изданий по цитируемости в каждом регионе присутствия. Всего их 28: от Южно-Сахалинска до Владикавказа. Ежемесячная аудитория холдинга составляет 19 млн уникальных посетителей.