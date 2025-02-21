properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 12:32

Published 21 февраля, 12:32

Modified 21 февраля, 12:34

Updated 21 февраля, 12:34

совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор

У портала Properm. ru теперь новый владелец

21 февраля 2025, 12:32
Фото: maergroup.ru. совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор

Медиахолдинг МАЕР приобрел портал Properm.ru

Компанию «ПремьерМедиаИнвест», собственника бренда 1MI и портала Properm.ru, приобрел медиахолдинг МАЕР.

Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI, портал Properm.ru) стал медиахолдинг МАЕР. Об этом сообщили в компании.

Медиахолдинг МАЕР приобрел 100% долей в ООО «ПремьерМедиаИнвест», которое владеет сетью общественно-политических региональных СМИ по всей России, объединенных под брендом «Холдинг 1MI». Подписание договора купли-продажи и передача прав состоялись 19 февраля текущего года. Оперативным управлением холдинга 1MI займутся представители МАЕР.

МАЕР — один из крупнейших федеральных рекламных операторов. Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«Медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий. Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме», — добавил Константин Майор.

1MI — многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий и имеющий сегодня одну из крупнейших в России сетей общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях. 1MI включает 26 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в социальных медиа. Холдинг входит в топ-5 изданий по цитируемости в каждом регионе присутствия. Всего их 28: от Южно-Сахалинска до Владикавказа. Ежемесячная аудитория холдинга составляет 19 млн уникальных посетителей.

Читайте также:
#Экономика#Пермь#Портал#Интернет-портал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика