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Posted 21 февраля, 06:44

Published 21 февраля, 06:44

Modified 21 февраля, 06:46

Updated 21 февраля, 06:46

В Перми на 40 тыс. рублей оштрафован напавший на полицейского пермяк

Угрожал «разбить лицо». В Перми оштрафован атаковавший полицейского пермяк

21 февраля 2025, 06:44
Фото: properm.ru.

В Перми на 40 тыс. рублей оштрафован напавший на полицейского пермяк

Дебошир оштрафован на 40 тыс. рублей

В Перми судебные приставы взыскали уголовный штраф за дебош в детском саду и нападение на сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил в середине дня забрать своего ребёнка из детского сада. Получив отказ от воспитателя отдать ребёнка нетрезвому отцу, мужчина начал громко и нецензурно выражаться во время тихого часа и отказывался покинуть учреждение. На вызов по тревожной кнопке приехали сотрудники полиции, однако утихомирить гражданина удалось не сразу. Оказывая сопротивление сотрудникам правопорядка, он угрожал «разбить лицо» и отказывался проехать в отделение дежурной части. Перейдя от слов к действиям, мужчина попытался ударить полицейского. Правоохранитель смог увернуться и, применив физическую силу, уложил дебошира на землю. После чего пермяка доставили в отделение полиции.

Противоправные действия 33-летнего гражданина были квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Приговором суда ему было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысю рублей.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом.

Гражданин выплатил штраф в отведенное для этого время.

Жертвой агрессии на детской площадке стала пермская семья. В результате пострадали несколько человек.

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