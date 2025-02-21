Угрожал «разбить лицо». В Перми оштрафован атаковавший полицейского пермяк

Пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил в середине дня забрать своего ребёнка из детского сада. Получив отказ от воспитателя отдать ребёнка нетрезвому отцу, мужчина начал громко и нецензурно выражаться во время тихого часа и отказывался покинуть учреждение. На вызов по тревожной кнопке приехали сотрудники полиции, однако утихомирить гражданина удалось не сразу. Оказывая сопротивление сотрудникам правопорядка, он угрожал «разбить лицо» и отказывался проехать в отделение дежурной части. Перейдя от слов к действиям, мужчина попытался ударить полицейского. Правоохранитель смог увернуться и, применив физическую силу, уложил дебошира на землю. После чего пермяка доставили в отделение полиции.