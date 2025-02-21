В Чайковском уволили начальницу управления образования

Posted 21 февраля, 10:10
Published 21 февраля, 10:10
Modified 21 февраля, 10:13
Updated 21 февраля, 10:13
Начальница управления образования Чайковского Елена Остренко покинула должность, сообщают местные СМИ. Исполняющим обязанности начальника ведомства назначена заместитель руководителя Татьяна Гребенкина.
Журналисту Properm.ru в отсутствии руководителя пресс-службы мэрии Чайковского отказались комментировать ситуацию, пообещав перезвонить позднее. В местной прессе указывается, что Остренко уволена с формулировкой «по соглашению сторон». Однако сама Остренко сообщила журналисту Properm.ru, что была уволена по инициативе работодателя. Причин внезапной отставки, по ее словам, она не знает.
В местных пабликах одновременно с тем сообщается, что во время проверки работы Остренко были выявлены факты нарушений. В силовых структурах журналисту Properm.ru пояснили, что никаких проверок работы департамента образования в последнее время не проводилось, никаких требований со стороны правоохранительных органов к Остренко не выдвигалось.
Елена Остренко считается соратницей бывшего главы Чайковского Юрия Вострикова.