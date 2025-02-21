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Posted 21 февраля, 10:10

Published 21 февраля, 10:10

Modified 21 февраля, 10:13

Updated 21 февраля, 10:13

В Чайковском уволили начальницу управления образования

В Чайковском уволили начальницу управления образования

21 февраля 2025, 10:10
Фото: VK Центр дополнительного образования г. Чайковский.
Сюжет
Кадровые перестановки
Официальная версия смены руководителя управления образования: соглашение сторон.

Начальница управления образования Чайковского Елена Остренко покинула должность, сообщают местные СМИ. Исполняющим обязанности начальника ведомства назначена заместитель руководителя Татьяна Гребенкина.

Журналисту Properm.ru в отсутствии руководителя пресс-службы мэрии Чайковского отказались комментировать ситуацию, пообещав перезвонить позднее. В местной прессе указывается, что Остренко уволена с формулировкой «по соглашению сторон». Однако сама Остренко сообщила журналисту Properm.ru, что была уволена по инициативе работодателя. Причин внезапной отставки, по ее словам, она не знает.

В местных пабликах одновременно с тем сообщается, что во время проверки работы Остренко были выявлены факты нарушений. В силовых структурах журналисту Properm.ru пояснили, что никаких проверок работы департамента образования в последнее время не проводилось, никаких требований со стороны правоохранительных органов к Остренко не выдвигалось.

Елена Остренко считается соратницей бывшего главы Чайковского Юрия Вострикова.

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#Общество#Кадровые перестановки#Образование#Кадровые престановки
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