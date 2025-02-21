В Чайковском уволили начальницу управления образования

В местных пабликах одновременно с тем сообщается, что во время проверки работы Остренко были выявлены факты нарушений. В силовых структурах журналисту Properm.ru пояснили, что никаких проверок работы департамента образования в последнее время не проводилось, никаких требований со стороны правоохранительных органов к Остренко не выдвигалось.