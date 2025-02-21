В Кемеровском округе задержан чиновник по подозрению в злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2023 года заместитель главы администрации заключила четыре муниципальных контракта с одной из строительных компаний. Сумма контрактов составила более 8,8 миллиона рублей, которые были направлены на строительство жилого дома для детей-сирот. Согласно условиям соглашений, квартиры должны были быть переданы муниципалитету до ноября 2023 года, а в качестве обеспечения исполнения обязательств была предусмотрена банковская гарантия в размере 90% от стоимости контрактов.