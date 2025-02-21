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Posted 21 февраля, 05:17

Published 21 февраля, 05:17

Modified 21 февраля, 05:19

Updated 21 февраля, 05:19

В Кемеровском округе задержан чиновник по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Кемеровском округе задержан чиновник по подозрению в злоупотреблении полномочиями

21 февраля 2025, 05:17
Фото: 1MI.
Дело касается жилья для детей-сирот и злоупотреблений вокруг его покупки.

В Кемеровском муниципальном округе правоохранительные органы задержали первого заместителя главы администрации. Чиновницу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы обеспечения жильем детей-сирот, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2023 года заместитель главы администрации заключила четыре муниципальных контракта с одной из строительных компаний. Сумма контрактов составила более 8,8 миллиона рублей, которые были направлены на строительство жилого дома для детей-сирот. Согласно условиям соглашений, квартиры должны были быть переданы муниципалитету до ноября 2023 года, а в качестве обеспечения исполнения обязательств была предусмотрена банковская гарантия в размере 90% от стоимости контрактов.

Однако, как установили следователи, подрядчик не выполнил свои обязательства в установленный срок. Несмотря на это, обвиняемая, зная о неисполнении контрактов и о том, что банковская гарантия действует до января 2024 года, не предприняла мер для расторжения договоров. Это привело к тому, что бюджет потерял более 7,9 миллиона рублей.

В рамках расследования в администрации округа были проведены обыски, в ходе которых изъята документация, связанная с заключением и исполнением контрактов. В настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения для задержанной.

Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении строительной компании, которая не выполнила свои обязательства. Расследование этого инцидента ведут сотрудники МВД.

Имя задержанной официально не называется, однако на сайте администрации Кемеровского муниципального округа указано, что с 2022 года должность первого заместителя главы занимает Татьяна Коновалова.

#Общество#Экономика#Скр
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