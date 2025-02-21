В Кунгуре разнорабочему заплатят за вынужденное безделье

Posted 21 февраля, 04:17
Published 21 февраля, 04:17
Modified 21 февраля, 04:19
Updated 21 февраля, 04:19
Разнорабочий получил с ООО «Промспецбетон» деньги за вынужденное безделье, сообщают в трудовой инспекции сегодня утром. После простоя производства по вине работодателя мужчина обратился в суд с иском об оплате этого времени и компенсации неиспользованного отпуска.
Как выяснилось, разнорабочий был трудоустроен на ставку с оплатой труда в размере 16 тыс. рублей. Но на самом деле фактически мужчина выполнял обязанности мастера металлоцеха, и его труд оплачивался в размере 60 000 рублей путем перечисления «серой» заработной платы на банковскую карту работника.
2 августа 2023 деятельность ООО «Промспецбетон» была приостановлена решением Кунгурского городского суда из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В данном случае, сообщают в инспекции, период приостановления деятельности был признан простоем, возникшим по вине работодателя. Поэтому работнику должны выплатить две трети средней заработной платы.
Суд учел свидетельские показания, сведения из банковской выписки работника, и произвел расчет задолженности исходя из размера заработной платы 60 тыс. рублей.
В итоге было вынесено решение о взыскании с ООО «Промспецбетон» в пользу работника оплаты времени простоя за 58 дней в размере 79,18 тыс. рублей и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 76,19 тыс. рублей, а также 10 тыс. рублей — компенсацию морального вреда.