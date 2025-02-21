В Кунгуре разнорабочему заплатят за вынужденное безделье

В итоге было вынесено решение о взыскании с ООО «Промспецбетон» в пользу работника оплаты времени простоя за 58 дней в размере 79,18 тыс. рублей и компенсации за неиспользованный отпуск в размере 76,19 тыс. рублей, а также 10 тыс. рублей — компенсацию морального вреда.