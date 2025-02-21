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Posted 21 февраля, 06:46

Published 21 февраля, 06:46

Modified 21 февраля, 06:48

Updated 21 февраля, 06:48

В Перми начали строительство крытой арены международного уровня

В Перми начали строительство крытой арены международного уровня

21 февраля 2025, 06:46
Фото: сайт perm-300.
Около ДКЖ началось возведение большой спортивной арены.

Строители спортивной арены у ДКЖ забивают сваи и готовят котлован, сообщает «Фонд развития Пермского края». «Всего по планам в ближайшие несколько недель забить 25 свай и выкопать порядка 16 тыс. кубометров грунта», — рассказал директор ООО «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко.

Ранее эта компания, учредителем которой является Фонд развития, подписала концессионное соглашение с властями региона. Подрядчик строительства — «Максигрупп».

До 2026 года планируется построить пятиэтажное здание с игровым полем 36 на 66 м. Общая площадь объекта — 75 тыс. кв. м. Будущая арена сможет принимать соревнования всероссийского и международного уровней, а также концертные шоу. Зал вместит боле 10 тыс. зрителей.

Фасад здания представит декоративная оболочка из ромбовидных элементов, похожих на «чешуйки» кедровой шишки. Проект включает: тренировочную площадку, места для судей и прессы, помещение допинг-контроля, складские зоны, а также 10 раздевалок, в том числе две для маломобильных граждан. Рядом с комплексом должна разместиться парковка на 800 автомобилей.

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#Спорт#Пермь#Строительсвто
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