В Перми начали строительство крытой арены международного уровня

Фасад здания представит декоративная оболочка из ромбовидных элементов, похожих на «чешуйки» кедровой шишки. Проект включает: тренировочную площадку, места для судей и прессы, помещение допинг-контроля, складские зоны, а также 10 раздевалок, в том числе две для маломобильных граждан. Рядом с комплексом должна разместиться парковка на 800 автомобилей.